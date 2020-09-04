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Трамп не хочет слышать о России: американский президент высказался об отношениях двух стран

04 сентября 2020, 09:35  •  173 • Политика
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Глава Белого дома устал от приписываемых ему интриг
На митинге в Пенсильвании Дональд Трамп рассказал, что когда он слышит о России, то сразу же выключает телевизор. Американский лидер признался, что устал от нападок оппонентов, которые не заинтересованы в налаживании диалога с Москвой.
Говоря о нежелании слышать о России, глава Белого дома имел в виду постоянные обвинения в сговоре с Кремлем, передает РИА "Новости".
Дональд Трамп решил абстрагироваться от раздуваемой журналистами и политиками антироссийской истерики и выключать телевизор во время трансляции подобных новостей.
"Это сумасшествие" – заявил президент.
Во время выступления Трамп заявил, что для Америки будет лучше, если она поладит с Россией и другими странами, передает телеканал "360". Президент отметил, что "это будет очень хорошо".
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер несколько лет пытался доказать вмешательство России в выборы 2016 года в США, а также наличие связей Трампа с Москвой. Однако все предположения были опровергнуты как Кремлем, так и Белым домом.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что между Россией и США накопилось слишком много противоречий. Это ведет к тому, что страны могут применить против друг друга ядерное оружие.

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