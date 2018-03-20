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Трамп не исключил встречи с Путиным "в не столь далеком будущем"

20 марта 2018, 21:54  •  41 • Украина

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным "в не столь далеком будущем" для обсуждения "гонки вооружений", КНДР и ситуации вокруг Украины. С соответствующим заявлением глава государства выступил перед журналистами во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля, <...> Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи", - сказал он.

Он не уточнил, где и когда именно может пройти следующий раунд российско-американских переговоров на высшем уровне. При этом глава Белого дома заострил внимание на том, что российский лидер в одном из своих первых публичных заявлений после победы на прошедших в воскресенье выборах подчеркнул, что Москва не стремится ввязываться в гонку вооружений. "Как вы знаете, он сделал заявление, что нет ничего хорошего в пребывании в состоянии гонки вооружений. Это было сразу после выборов [в России], стало одним из его первых заявлений", - отметил Трамп.

Трамп также дал положительную оценку состоявшемуся телефонному разговору с Путиным. "У нас был очень хороший разговор", - сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента", а также уделили внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", сообщили в Кремле.

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

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