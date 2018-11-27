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Трамп не готов обвинить Россию в агрессии на Украине - CNN

27 ноября 2018, 18:24  •  168 • Политика
Американский президент спустя сутки прервал молчание и высказался по поводу провокации в Керченском проливе. Но сделал это совсем не так, как, должно быть, ожидали в Киеве.
CNN Politics даже вынесла свое удивление в заголовок: «Трамп отказался осуждать агрессию России против Украины». Издание обратило внимание, что к антироссийской истерике не стал присоединяться и госсекретарь Майкл Помпео, а изображать солидарность с союзниками доверили постпреду США при ООН Никки Хейли, которая вот-вот покинет свой пост.
Судя по опубликованной администрацией Трампа стенограмме, вопрос по произошедшему в Керченском проливе был первым на президентском брифинге, посвященном всей актуальной повестке. Причем американские журналисты сформулировали его предельно предвзято: «Будете ли вы реагировать на Россию, стреляющую по Украине, сэр?»
«Все это нехорошо. Мы совсем не рады. Мы обозначили свою позицию — и мы определенно не рады», - скупо ответил Трамп.
Его сдержанность, похоже, не обрадовала газетчиков и они снова вернулись к теме — после торговой войны с Китаем и слезоточивого газа, примененного против детей нелегалов. И вновь Трамп отказался выдвигать обвинения в адрес Москвы или поддерживать версию Киева.
«Нам не нравится то, что происходит. Надеюсь, ситуация исправится. Я знаю, что Европа тоже не в восторге. Они работают над этим. Мы все вместе работаем», - заявил президент США, не уточнив, на чье именно партнерство он полагается в данном случае.
Как отмечает CNN, и официальное заявление Госдепа было предельно сдержанным: в нем говорилось о «глубокой озабоченности» и необходимости сдержанности «с обеих сторон».
И даже несмотря на то, что ведомство Помпео упомянуло «российскую агрессию», американские СМИ восприняли позицию Вашингтона едва ли не как поощрение Москвы, ссылаясь на мнение, в частности Стивена Пайфера — бывшего посла США на Украине. Все это подчеркивает «отсутствие надежного ответа» со стороны американской администрации, возмущается CNN.
Традиционной «западной риторики» придерживалась только Никки Хейли во время срочного заседания Совета Безопасности ООН. Напомним, семь стран, включая США, Францию и Германию, проголосовали против предложенной Москвой повестки по «нарушению Украиной государственной границы России». За голосовали Россия, Китай, Казахстан и Боливия.
При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не стал лично озвучивать претензий в адрес Кремля, доверив исполнение «обязательной программы» своему МИДу. А французский МИД, «отработав» поручение, тут же сообщил о намерении главы ведомства Жана-Ива Ле Дриана посетить Москву и Петербург в начале следующего года. «Между нами есть разногласия, но мы должны поддерживать диалог», - пояснил министр.
Сходной была и реакция Берлина на провокацию. Постпред ФРГ при ООН выдал «дежурные» предостережения в адрес России, поддержав общепринятую на Западе повестку, а канцлер Ангела Меркель предпочла не доверять официальному Киеву и узнать, что же произошло в Керченском проливе, лично от президента РФ Владимира Путина.
Информация, переданная главе немецкого правительства, доступна и всем читателям Царьграда — в подробной хронологии событий, составленной по поминутному отчету ФСБ.

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