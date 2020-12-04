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Трамп не дает США принять санкции против "Северного потока - 2"
04 декабря 2020, 10:15 • 92 • Политика
Американский лидер собирается помешать новому решению Конгресса
Пока еще действующий президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что наложит вето на новый законопроект об оборонном бюджете страны, в который также включены расширенные санкции против "Северного потока – 2".
Ранее обе палаты Конгресса США одобрили новые ограничения против российского газопровода – они предусматривают рестрикции против страховых и сертификационных компаний, чьи услуги необходимы для окончания строительства проекта, пишет "Свободная пресса". Также санкции должны коснуться компаний, предоставляющих услуги для модернизации и установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.
Однако Дональд Трамп после появления новости об одобрении законопроекта заявил, что будет накладывать на него вето – решение президента может повлиять на попытку США ввести новые санкции против СП-2. В своем "Твиттере" американский лидер заявил, что принятое Конгрессом решение стало огорчением для всего народа, однако Трампа беспокоят вовсе не санкции в отношении российского газопровода.
"Очень печально для нашего народа, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать положение о прекращении действия Раздела 230 в Закон о защите. Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Это был последний шанс когда-либо сделать это. Я буду накладывать вето!", – заявил президент.
В законопроект внесен пункт об освобождении американских интернет-компаний от ответственности – именно против него собирается действовать Трамп. Решение президента может одновременно затронуть санкции в отношении "Северного потока – 2", отсрочив их принятие.
Однако ситуация рискует поменяться с приходом Байдена на пост. Его инаугурация назначена на 20 января до 2021 года.
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