Трамп назвал задержание своего экс-советника "величайшей охотой на ведьм" в истории США

Напомним, что ранее Стоун был освобождён прямо в зале суда под залог в 250 тысяч долларов. По данным СМИ, прежде того ему были предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в лжесвидетельствовании перед членами конгресса.

Стоун свободно может посещать Вашингтон, однако же за исключением этого на время суда ему запрещено покидать территорию Вирджинии, Нью-Йорка и Флориды. По словам адвоката Трампа Джея Секулова, предъявленные господину экс-советнику обвинения не связаны с так называемым российским делом, или делом о вмешательстве в выборы 2016 года.

Сам Трамп подозревает, что журналисты CNN прибыли к дому Роджера Стоуна прямо к моменту его задержания по наводке сотрудников спецпрокурора Мюллера. Он обвинил их в сговоре.

Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there?