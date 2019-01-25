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Трамп назвал задержание своего экс-советника "величайшей охотой на ведьм" в истории США

25 января 2019, 23:39  •  73 • Политика
Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнее задержание экс-советника своего предвыборного штаба Роджера Стоуна в связи с расследованием спецпрокурора Мюллера. "Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны!" - написал хозяин белого дома в Twitter.
Напомним, что ранее Стоун был освобождён прямо в зале суда под залог в 250 тысяч долларов. По данным СМИ, прежде того ему были предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в лжесвидетельствовании перед членами конгресса.
Стоун свободно может посещать Вашингтон, однако же за исключением этого на время суда ему запрещено покидать территорию Вирджинии, Нью-Йорка и Флориды. По словам адвоката Трампа Джея Секулова, предъявленные господину экс-советнику обвинения не связаны с так называемым российским делом, или делом о вмешательстве в выборы 2016 года.
Сам Трамп подозревает, что журналисты CNN прибыли к дому Роджера Стоуна прямо к моменту его задержания по наводке сотрудников спецпрокурора Мюллера. Он обвинил их в сговоре.
"Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны! Никакого сговора! Кто предупредил CNN, чтобы они могли быть там (на месте задержания)?" - написал Трамп.
Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there?
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2019 г.

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