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Трамп назвал условие выделения помощи Украине

24 сентября 2019, 17:39  •  75 • Украина
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
 
Reuters
 

«Я буду удерживать (помощь. — RT) до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклад в Украину», — сказал Трамп журналистам.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп поручил заморозить выделение почти $400 млн на помощь Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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