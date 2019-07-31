Трамп назвал условие, при котором бы не писал в Twitter: "Это моя единственная форма защиты"

Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он пишет в микроблог.

"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter, - отметил он в интервью телеканалу C-Span. - Эта моя единственная форма защиты".

Он также добавил, что если бы СМИ объективно и честно рассказывали о нем, то ему бы не пришлось сочинять все эти твиты.

"Я разочарован этим (работой СМИ. – Ред.). Я очень удивлен этим, - говорит Трамп. - Они правда освещают некорректно".

По словам американского лидера, из всех его 43 тысяч сообщений в микроблоге нет заметок, о которых он особенно бы сожалел.

Примечательно, что житель США Пол Селман разработал робота в виде головы Дональда Трампа, который каждый раз, как только Трамп публикует новый твит, дает таблетку от головной боли.

Автор рассказал о своем изобретении на Reddit: "Хотелось сделать что-то смешное".

Принцип работы довольно простой: робот работает на JavaScript — он постоянно проверяет, "Твиттер" президента США на новые публикации. Как только выходит новый твит, система тут же выдает лекарство.