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Трамп назвал условие, при котором бы не писал в Twitter: "Это моя единственная форма защиты"
31 июля 2019, 15:09 • 12 • Политика
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы. И рассказал, что ему не пришлось бы писать в микроблог, если бы этих нападок не было.
Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он пишет в микроблог.
"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter, - отметил он в интервью телеканалу C-Span. - Эта моя единственная форма защиты".
Он также добавил, что если бы СМИ объективно и честно рассказывали о нем, то ему бы не пришлось сочинять все эти твиты.
"Я разочарован этим (работой СМИ. – Ред.). Я очень удивлен этим, - говорит Трамп. - Они правда освещают некорректно".
По словам американского лидера, из всех его 43 тысяч сообщений в микроблоге нет заметок, о которых он особенно бы сожалел.
Примечательно, что житель США Пол Селман разработал робота в виде головы Дональда Трампа, который каждый раз, как только Трамп публикует новый твит, дает таблетку от головной боли.
Автор рассказал о своем изобретении на Reddit: "Хотелось сделать что-то смешное".
Принцип работы довольно простой: робот работает на JavaScript — он постоянно проверяет, "Твиттер" президента США на новые публикации. Как только выходит новый твит, система тут же выдает лекарство.
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