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Трамп назвал позором Америки расследование "российского влияния" на выборы в США
04 февраля 2018, 00:39 • 173 • Политика
Трамп высказался по поводу продолжающегося расследования "сговора" его предвыборной команды с Россией
На днях была опубликована служебная записка о ошибках, допущенных ФБР в ходе расследования так называемого «сговора» предвыборной команды Трампа с российскими властями.
Напомним, что комитет по разведке нижней палаты Конгресса США снял гриф «секретно» с подготовленной республиканцами служебной записки, которая содержит информацию о множестве нарушений ФБР в ходе расследования т.н. «российского дела».
К примеру, ФБР путем обмана получило судебное разрешение на слежку за членами трамповского штаба. Основой подлога было фейковое «досье», подготовленное экс-агентом MI-6 Кристофером Стилом. Уже потом выяснилось, что «доказательства» были сфабрикованы по указанию штаба Хиллари Клинтон.
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