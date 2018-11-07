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Трамп назвал «потрясающими» выборы, на которых побеждают демократы

07 ноября 2018, 10:54  •  191 • Политика
Президент-республиканец Дональд Трамп поспешил поздравить всех с «потрясающими» итогами предварительных выборов в Конгресс.
Президент США Дональд Трамп, которого поддерживает Республиканская партия, поторопился назвать предварительные итоги промежуточных выборов в Конгресс «потрясающими».
«Поздравляю с сегодняшним потрясающим успехом. Спасибо вам за все!» - написал он в твиттере.
При этом американские СМИ уже сообщили, что, по предварительным данным, в обеих палатах Конгресса впервые за последние восемь лет побеждают демократы.
Напомним, что в ходе промежуточных выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.
Сейчас обе палаты контролируют республиканцы. Если же большинство голосов получат демократы, то тогда, как подчеркивают эксперты, они смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации американского президента Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов.

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