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Трамп назвал переговоры с Россией главной мировой проблемой

12 августа 2020, 10:35  •  90 • Политика
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент считает, что вопрос о сокращении вооружения нужно решать незамедлительно
Дональд Трамп оценил ситуацию с диалогом по ядерному разоружению, который ведется между США и Россией. По мнению главы Белого дома, этот вопрос является ключевой проблемой мирового сообщества.
В комментарии журналисту Хью Хьюитту американский лидер отметил, что в решении этого вопроса наметилось продвижение, так как Россия выступила за развитие диалога. Как добавил президент США, наша страна заинтересована в заключении соглашения, передает Regnum.
Таким образом, сейчас оба государства активно работают над решением вопроса о продлении соответствующих договоренностей, сообщает "Вечерняя Москва".
Глава Белого дома также добавил, что вряд ли российская сторона будет ждать, поэтому проблему с подписанием нового договора по сокращению вооружений нужно решать в ближайшее время, пишет "Царьград".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о курьезном случае с Дональдом Трампом. Глава Белого дома перепутал причину окончания Второй мировой войны на публике.

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