Трамп назвал переговоры с Россией главной мировой проблемой

Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Президент считает, что вопрос о сокращении вооружения нужно решать незамедлительно

Дональд Трамп оценил ситуацию с диалогом по ядерному разоружению, который ведется между США и Россией. По мнению главы Белого дома, этот вопрос является ключевой проблемой мирового сообщества.

В комментарии журналисту Хью Хьюитту американский лидер отметил, что в решении этого вопроса наметилось продвижение, так как Россия выступила за развитие диалога. Как добавил президент США, наша страна заинтересована в заключении соглашения, передает Regnum.

Таким образом, сейчас оба государства активно работают над решением вопроса о продлении соответствующих договоренностей, сообщает "Вечерняя Москва".



Глава Белого дома также добавил, что вряд ли российская сторона будет ждать, поэтому проблему с подписанием нового договора по сокращению вооружений нужно решать в ближайшее время, пишет "Царьград".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о курьезном случае с Дональдом Трампом. Глава Белого дома перепутал причину окончания Второй мировой войны на публике.