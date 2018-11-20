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Трамп назвал отмену оборонных контрактов США с саудитами подарком для России и Китая

20 ноября 2018, 23:54  •  68 • Политика
Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон отменит свои оборонные контракты с Эр-Риядом из-за ситуации с убитым в Турции журналистом Джамалем Хашкаджи, то это станет «прекрасным подарком» для России и Китая.
Таким образом президент США прокомментировал текущий статус взаимоотношений своей страны с Саудовской Аравией. Напомним, что ранее американское ЦРУ заявило, что приказ об убийстве корреспондента The Washington Post мог отдать сам кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман.
В свою очередь Трамп настаивает, что его стране невыгодно понижать статус своих отношений с Эр-Риядом или прекращать поставки саудитам оружия, так как это негативно скажется на американской экономике и уничтожит множество рабочих мест в оборонном секторе.
«Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки. Это будет прекрасный подарок им прямо от Соединенных Штатов», - заявил 45-й президент США.

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