Трамп назвал отмену оборонных контрактов США с саудитами подарком для России и Китая

Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон отменит свои оборонные контракты с Эр-Риядом из-за ситуации с убитым в Турции журналистом Джамалем Хашкаджи, то это станет «прекрасным подарком» для России и Китая.

Таким образом президент США прокомментировал текущий статус взаимоотношений своей страны с Саудовской Аравией. Напомним, что ранее американское ЦРУ заявило, что приказ об убийстве корреспондента The Washington Post мог отдать сам кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман.

В свою очередь Трамп настаивает, что его стране невыгодно понижать статус своих отношений с Эр-Риядом или прекращать поставки саудитам оружия, так как это негативно скажется на американской экономике и уничтожит множество рабочих мест в оборонном секторе.