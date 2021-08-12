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Трамп назвал инициативу Байдена «планом уничтожения Америки»

12 августа 2021, 03:25  •  62 • Политика
Бывший президент США Дональд Трамп назвал бюджетные предложения действующего лидера страны Джо Байдена по развитию инфраструктуры «планом уничтожения Америки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в среду 11 августа заявление Трампа.
«Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму 3,5 трлн долларов. Данное законотворчество — это атака на наш народ, сообщество и американскую мечту. <...> Америка, тебя грабят при свете дня, время очнуться!» — заявил республиканец.
Трамп считает, что реализация плана Байдена приведет к повышению налогов и цен на многие повседневные товары.
Сенат США прекратил дебаты по инфраструктурному пакету законопроектов, вынеся его на финальное голосование, в понедельник 9 августа.
У инфраструктурного пакета объем более $1 трлн — предполагается потратить $550 млрд новых средств из бюджета, а остальное получить за счет различных других статей.
В рамках программы Байдена планируются строительство и модернизация дорог и мостов, переход на чистую энергетику, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты и в соответствии с этим создание новых рабочих мест.
В апреле президент заявил, что его план по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны. Почти 90% этих рабочих мест не требуют высшего образования, а в 75% случаях необязательно иметь диплом младшего специалиста.
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