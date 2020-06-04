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Трамп назвал имя "самого переоценённого генерала в мире"
04 июня 2020, 13:55 • 82 • В мире
Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу Минобороны США Джеймса Мэттиса "самым переоценённым генералом в мире".
Кажется невероятным, но факт: президент США Дональд Трамп внезапно заговорил об общности со своим предшественником на посту главы Белого дома Бараком Обамой. Правда, речь шла лишь об увольнении одного генерала.
"Вероятно, единственное, что у нас с Бараком Обамой общее, - это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса", - написал Трамп у себя на странице в Twitter, назвав экс-главу Минобороны Соединённых Штатов "самым переоценённым генералом в мире".
Глава Белого дома напомнил также, что именно он изменил прозвище генерала, обозвав его "Бешеным псом".
"Его прозвище было "Хаос", которое мне не понравилось и изменилось на "Бешеный пёс", - отметил Трамп.
Американский лидер бросил справедливый упрёк в адрес Джеймса Мэттиса, обратив внимание на то, что "основной силой" экс-министра "были не военные, а личные связи с общественностью".
"Мне не нравился его стиль "лидерства", - заметил также Трамп и добавил, что был рад уходу генерала.
Фото: скриншот twitter/realDonaldTrump
Реакция президента последовала на заявление Мэттиса, в котором генерал раскритиковал Трампа за поднявшийся в стране бунт из-за убийства афроамериканца полицейским.
"Дональд Трамп - первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ - даже не делает вид, что пытается, - цитирует CNN слова экс-министра. - Вместо этого он пытается разделить нас".
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