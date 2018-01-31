Трамп назвал главных врагов США

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Президент США Дональд Трамп выступил с самой важной речью 2018 года – "О положении страны", обратившись на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США не только к законодателям, но и всему американскому народу, сказав то, чего от него ожидали услышать

Президент Дональд Трамп впервые выступил с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, обращенном не только к законодателям, но и всему американскому народу. Выступление Трампа транслировалось по всем общенациональным телеканалам и на сайте Белого дома. По традиции в этой самой важной президентской речи года подводятся итоги минувшего года и озвучиваются приоритеты внешней и внутренней политики США на предстоящий период. Особые важность и значение нынешней речи заключаются в том, что в ноябре 2018 года в США состоятся промежуточные выборы трети Сената и полностью Палаты представителей, пройдет и ряд губернаторских выборов. Поэтому американцы выслушали на этот раз своего президента с особым вниманием – от того, хорошо или не очень тот справляется со своими обязанностями, будет во многом зависеть, смогут ли сохранить республиканцы свой контроль над Конгрессом.

Всё честно: Россия и Китай – соперники США

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Во внешнеполитической части своего выступления Трамп назвал врагов и соперников США, в число которых он в первом случае включил "режимы-изгои" и "террористические группировки", а во втором – Китай и Россию, "которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям". Россию в иерархии соперников он поставил на второе место, но чем она это заслужила честно не объяснил. С Китаем всё ясно – это экономический конкурент, России в вину же были поставлены некие "ценности", хотя она вполне терпимо относится к американским ценностям и свои никому не навязывает. По-видимому, речь тут идет косвенным образом о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, её-де стремлении подорвать американскую демократию, которая, несмотря на то, что от неё в США остается уже сплошная фикция, там по-прежнему считается основной ценностью. Тем более, что специально о вмешательстве России в американские выборы Трамп в своей программной речи ничего не сказал, хотя многие американцы, которым на этот счет прожужжали все уши, ожидали этого.

В качестве защиты от озвученных угроз интересам США Трамп пообещал "противостоять этим опасностям", напомнив, что "слабость является самым верным путем к конфликту, а не имеющая себе равных мощь представляет собой самое верное средство нашей обороны". В общем, пообещал быть крутым.

Таким образом, что касается России, президент США ограничился минимумом упреков, которых от него ожидали услышать. Речь президента не содержала не только других упоминаний о России, но и о европейской безопасности, НАТО, украинском кризисе. Тут Трампу в целом нечем похвастаться, поэтому он и смолчал.

Перевел стрелки на "изгоев"

Зато от Трампа досталось так называемым странам-изгоям и "диктатурам". В их число он включил КНДР, Иран, Венесуэлу, Кубу, что означает, что Каракасу и Гаване следует готовиться к худшему в наступившем году.

Все ниже и ниже: Курс биткойна вернулся к отметке в 9,8 тысяч долларов "Безрассудное стремление Северной Кореи заполучить ядерные ракеты может скоро привести к тому, что это станет угрозой для нашей страны. Мы проводим кампанию по оказанию максимально возможного давления на неё, чтобы не допустить этого",

- заявил Трамп.

Читайте также 09:30 - 27 Января Киссинджер дал совет Трампу, что делать с Северной Кореей Совет президенту Дональду Трампу от ветерана американской внешней политики прост: не воевать, но с помощью Китая душить санкциями, пока Пхеньян не откажется от ракетно-ядерного оружия. Есть у этого послания, похоже, и скрытый смысл

По словам президента, "прошлый опыт научил нас, что самодовольство и уступки только побуждают агрессию и провокации", в связи с чем Трамп пообещал "не повторять ошибки предыдущих администраций", которые привели к нынешнему кризису. Впрочем, ничего конкретного на этот счет он, естественно, не сказал, повторив лишь традиционные обвинения в адрес северокорейских властей, что те "жестоко подавляют свой народ как ни один режим в мире".

Можно подумать, что американцев это хоть в какой-то степени беспокоит – большинство из них даже не могут найти на карте мира Северную Корею. Иными словами, Трамп дал понять, что в отношении Пхеньяна, если там не предпримут чего-то экстраординарного, политика в 2018 году не изменится, и она будет по-прежнему состоять из военных угроз и жесткого санкционного давления, чтобы затормозить северокорейскую ракетно-ядерную программу, а в идеале и добиться её заморозки.

То, что Трамп упомянул в своей речи "жесткие санкции", которые его администрация ввела против "коммунистической и социалистической диктатур на Кубе и в Венесуэле", не сулит этим странам ничего хорошего. В Латинской Америке США действовать легче, чем где-либо еще. Поэтому если у администрации Трампа не окажется существенных внешнеполитических достижений, она плотно займется этими странами, особенно Венесуэлой, где сменить режим не так сложно, так как половина страны его не поддерживает.

Ясно, что Трамп не мог не упомянуть в своей речи Иран – главного врага Израиля, которому США не простили и своих собственных унижений. Опирающийся на просионистское лобби Трамп подчеркнул, что ядерная сделка с Ираном содержит якобы "фундаментальные изъяны", в связи с чем он призвал Конгресс изменить "эту ужасающую сделку". Дело это достаточно бесполезное, потому что сделка эта международная, Иран выполняет взятые на себя обязательства, и убедить всех её участников в обратном у США не получится, поэтому Трамп элегантно и перевел стрелки на Конгресс.

Президент США Дональд Трамп: В ядерной сделке с Ираном содержатся "фундаментальные изъяны", Конгресс должен изменить "эту ужасающую сделку". Фото: www.globallookpress.com

У США должна быть большая дубинка

Американцы привыкли со времен президента Теодора Рузвельта (1901-1909 годы), что у США должна быть "большая дубинка". Этот президент, активно развивавший также экономику США, особенно близок Трампу, который всегда и сам высказывался в этом же духе. Не изменил он себе и в анализируемой нами речи: "Я прошу Конгресс США прекратить практику секвестрирования военного бюджета США и полностью финансировать наших военных". Армия и силовые структуры, как известно, поддерживают Трампа, и тот постоянно объясняется к ним в любви, выбивая у Конгресса увеличение соответствующих ассигнований и окружив себя бывшими и действующими генералами.

В частности, Трамп призвал "модернизировать и перестроить" американский ядерный арсенал, который должен быть настолько мощным, "чтобы сдерживать любые акты агрессии". Он назвал недостижимой на данном этапе идею безъядерного мира, выразив при этом надежду, что США не придется применять имеющееся у них ядерное оружие.

Приписал США победу над ИГИЛ в Сирии и Ираке

Трамп не был бы Трампом, если бы не приписал США лавры победы над ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии и Ираке.

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками над тем, чтобы стереть ИГИЛ с лица земли. Спустя год я рад сообщить, что коалиция по борьбе с ИГИЛ освободила почти 100 процентов территорий, ранее удерживаемых этими убийцами в Ираке и Сирии",

- объявил Трамп.

Президент США признал, однако, что "впереди еще много работы", и что борьба будет продолжаться до полного разгрома ИГИЛ.

Президент США Дональд Трамп в роли сказочника: США и их союзники освободили от ИГИЛ 100% территорий в Ираке и Сирии. Фото: www.globallookpress.com

Трудно сказать, с чем в данном случае мы имеем дело – безнадежной наивностью Трампа или стандартным американским лицемерием. Ведь любому думающему человеку абсолютно ясно: если США списали головорезов ИГИЛ в Сирии, с помощью которых намеревались произвести смену режима в этой стране, которым создали для этого самые благоприятные условия, которых обучали и снабжали оружием, то только потому, что после вмешательства России в сирийский конфликт эта одиозная группировка была разгромлена.

Будем держать Афганистан

Коснувшись темы Афганистана, Трамп подтвердил, что полностью изменил свои изначальные взгляды на то, что надо делать в этой стране. Будучи кандидатом в президенты США и первое время на этом посту он полагал, что из Афганистана надо уносить ноги, потому что победить там невозможно. Однако очевидный афганский крах нанес бы сокрушительный удар не только по репутации США, но и высокопоставленных американских военных, сделавших там карьеру, и Трамп пошел на поводу у своей военщины, решив, что пусть этой безнадежной проблемой разбираются другие президенты.

Новая тактика США поражает своим цинизмом: уже не ведется никаких речей о "национальном строительстве", так как талибы контролируют 70 процентов территории страны, "защите прав женщин". Все теперь сводится лишь к тому, чтобы минимизировать американские потери: "Наши воины в Афганистане получили новые правила ведения боевых действий. Наряду с их доблестными афганскими партнерами искусственные временные рамки больше не дискредитируют наши вооруженные силы, и мы больше не говорим врагам о наших планах".

Эффектный жест

Подводя итог террористической теме, Трамп сделал эффектный жест, объявив, что "только что подписал указ, в котором поручил министру обороны Мэттису пересмотреть нашу политику в отношении военных задержаний и оставить открытыми учреждения для содержания под стражей в Гуантанамо". Он обвинил в "глупости" администрацию Барака Обамы, которая активно освобождала узников этой специфической тюрьмы, которые после этого быстро вливались в ряды различных террористических группировок.

Трудно сказать, понимает ли Трамп, что Гуантанамо это на самом деле "террористический Вест-Пойнт", где сознательно индоктринируют и делают карьеру будущим террористам, чтобы потом использовать их по всему миру в интересах США. И что, фактически, его намерение сохранить Гуантанамо и заполнить его новыми обитателями это объявление о приеме в "террористическую академию" новых рекрутов и учеников. Их выпустят оттуда уже при новой администрации, которая вполне может оказаться демократической.

Многие этого не понимают: американская тюрьма в Гуантанамо это не узилище, а террористическая академия, террористический Вест-Пойнт. Фото: www.globallookpress.com

Главное – экономика

С особой живостью и чувством Трамп вещал элите и народу США о самом близком его сердцу – экономике.

"Эра экономической капитуляции завершена. Теперь мы рассчитываем, что торговые отношения будут справедливыми и, что особенно важно, взаимовыгодными. Мы будем работать над исправлением плохих торговых соглашений и заключать новые. Мы будем защищать американских рабочих и американскую интеллектуальную собственность, строго следуя нашим правилам торговли",

- подчеркнул президент США.

Трамп с гордостью объявил, что после его избрания президентом США в стране было создано свыше 2,4 миллиона рабочих мест, в том числе 200 тысяч новых рабочих мест в промышленности, впервые после долгих лет стагнации начался рост зарплат. Хозяин Белого дома констатировал, что "безработица достигла 45-летнего минимума, а безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне, когда-либо зафиксированном, безработица среди латиноамериканцев также достигла самой низкой отметки в истории".

Президент США Дональд Трамп выступил с речью года

Трамп, разумеется, умолчал, что эти достижения, в том числе и рекордные показатели американских бирж, достигнуты, прежде всего, за счет ущемления интересов других стран, экспортирующих свою продукцию на американский рынок, и что маячащие на горизонте торговые войны с Китаем, ЕС и другими странами могут полностью подорвать эти успехи. Мировая экономика стала глобальной. Поэтому продиктованный упадком экономики США экономический изоляционизм Трампа, использование им политических методов для устранения конкурентных преимуществ других стран, неприкрытое давление на них могут привести в будущем к краху нынешней экономической модели, основным выгодополучателем которой являются как раз США, прежде всего, богатые и состоятельные американцы, которые и являются по этой причине главными саботажниками трамповского курса "Америка прежде всего". Если у Трампа получится достаточно далеко продвинуться по этому пути, мир может расколоться на относительно закрытые региональные экономические блоки. И еще очень большой вопрос, не станет ли это кошмаром для разучившихся упорно работать, заниматься в том числе непрестижным трудом рантье-американцев.

Потребовал у Конгресса денег на восстановление инфраструктуры

Трамп, многие начинания которого саботируются американским истеблишментом, штаб-квартирой которого является как раз Конгресс США, потребовал выделения 1,5 триллиона долларов на восстановление пришедшей в упадок инфраструктуры страны.

"По мере того, как мы возрождаем наши отрасли промышленности, настало время восстановить нашу разрушающуюся инфраструктуру",

- сказал Трамп.

Он призвал в этой связи Конгресс подготовить соответствующий законопроект. Добиться этого будет очень непросто: эти гигантские средства, потраченные за рубежом, принесут инвесторам куда больше прибыли. Но что-то, видимо, сделать все же придется: американские дороги, мосты, аэропорты действительно приходят в упадок. Это не выдумка Трампа.

Демократы – первая реакция

Демократы, естественно, приняли в штыки обращение к стране президента Трампа. Видный представитель этой партии конгрессмен Джо Кеннеди, представитель знаменитого клана, подверг критике Трампа за плохое отношение к мигрантам, пренебрежение к окружающей среде, напомнил, что рост фондового рынка обогащает инвесторов, но рабочие не получают "честной доли", что "зарплаты генеральных директоров в 300 раз больше".

Не удержался Кеннеди и от обвинения России в том, что та якобы "контролирует нашу демократию".

Народ – доволен

Однако американскому народу в целом понравилась речь Трампа. Даже согласно опросу враждебного нынешнему президенту телеканала Си-эн-эн, 70% смотревших её американцев позитивно оценили услышанное. Почти половина (48 процентов) - "очень положительно". Еще 22 процента - "отчасти положительно". "Сильно отрицательно" отнеслись к трамповской речи лишь 13 процентов респондентов. И это неудивительно – Трампа сказал то, что от него хотели услышать большинство американцев. Посмотрим теперь, насколько это поможет ему и его партии.

Латышев Сергей