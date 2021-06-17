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Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве

17 июня 2021, 06:15  •  66 • Политика
Бывший президент США Дональд Трамп назвал единственного победителя двустороннего саммита в Женеве.
По словам экс-президента Штатов, США не только ничего не получили от вчерашней встречи, но и проиграли, не сумев остановить "Северный поток – 2", что, по его словам, было важно сделать. При этом для России этот день прошел хорошо, считает Трамп.
"Я думаю, это был хороший день для России", - сказал он в интервью Fox News.
По словам Трампа, отношения между США и Россией могли бы быть "невероятными", учитывая то, что России "нужна экономика", а США – "товары, которые" есть в нашей стране.
"У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - добавил он.
Трамп также отметил, что во время своего президентства отлично ладил с лидером России Владимиром Путиным, при этом никто якобы "не был жестче с Россией", чем он.

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