Трамп назначит постпредом при ООН дипломата, вложившую в его избирательную кампанию 400 тысяч долларов - СМИ

Посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт является главным конкурентом пресс-секретаря Госдепа Хезер Науэрт в борьбе за должность постпреда США при ООН, утверждает Fox News.

Главными претендентами на должность постпреда США при ООН являются пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт и посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт, утверждают источники Fox News, знакомые с процессом отбора кандидатов.

По данным телеканала, президент США Дональд Трамп уже провел предварительную встречу с Науэрт. Ранее он говорил, что у него на примете три женщины и двое мужчин. Трамп также признавался, что склонен назначить на пост в ООН женщину.

Джейми Маккорт стала послом во Франции в ноябре 2017 года, спустя год после избрания Трампа президентом. Известно, что она вложила в предвыборную кампанию Трампа 410 тысяч долларов личных средств.