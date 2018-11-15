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Трамп назначил модного дизайнера женских сумочек послом в ЮАР

15 ноября 2018, 13:54  •  35 • В мире
Президент США Дональд Трамп назначил модного дизайнера женских сумочек на пост посла в ЮАР. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.
Сообщается, что Лана Маркс, таким образом, станет новым послом США в Южно-Африканской Республике. Отметим, что стоимость ее сумок начинается от 19 тысяч долларов. При этом в качестве материала может быть использована кожа аллигаторов или страусов. А среди ее клиентов есть голливудские звезды и политики.
На сайте Белого дома опубликовано сообщение, в котором говорится, что Маркс отправится на эту работу не просто так. Для этой должности — у нее все данные. Так, она получила образование в ЮАР, а кроме того, говорит на двух из одиннадцати официальных языках Южной Африки — африкаанс и кхоса.
Помимо этого, дизайнер (теперь уже, очевидно, бывшая) является членом совета по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди и состоит в членстве гольф-клуба Mar-a-Largo, который принадлежит Дональду Трампу. Такие данные передает CNN.
Кстати, стоит отметить, что, несмотря на весь, как уверяет Белый дом, багаж Маркс, ЮАР - государство сложное даже для самых опытных политиков.
Да, Южно-Африканское государство создало цивилизацию высокого уровня. К примеру, именно там была впервые проведена операция по пересадке сердца. Но несмотря на все достижения, в стране актуальной остается проблема геноцида белых.
Так, в 1980-х годах члены Панафриканского конгресса активизировали нападения на полицейских и белых фермеров. А с 1990 по 1992 год в день выдавалось более 500 лицензий на ношение огнестрельного оружия. Причем вооружались все — и белые, и коренные жители.
В середине 90-х были отменены международные санкции против ЮАР. И это вызвало ощутимый подъем экономики, вызвав приток иностранных инвестиций. Но, как бы то там ни было, в 2000-2007 годах уровень безработицы в ЮАР составлял 25-30%. А проблема белого геноцида оставалась по-прежнему актуальной.
В стране резко увеличилась преступность, в частности, количество убийств, передают местные СМИ. С 1995 по 2008 г. из ЮАР уехало около 800 тысяч белых, а всего здесь проживало на тот момент около 4 млн человек.
И несмотря на то, что современная ЮАР — страна с современными городами, небоскребами и предприятиями, на 2017 год реальная безработица составляет 40%. Преступность продолжает расти, пишут СМИ. В таких условиях американскому дизайнеру сумочек и придется работать в новом году.

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