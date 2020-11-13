«Трамп настроен решительно»: может ли пересчёт голосов в ряде штатов повлиять на итоги президентских выборов в США

В Джорджии намерены вручную пересчитать бюллетени, полученные во время президентских выборов в Соединённых Штатах. Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях в ходе голосования и подал судебные иски в ряде штатов. На данный момент СМИ приписывают победу Джо Байдену, однако действующий глава Белого дома не исключает, что ситуация может измениться. По мнению экспертов, судебные процессы и пересчёт голосов действительно могут в какой-то мере повлиять на итоги выборов. В то же время аналитики считают, что шансы Трампа вырвать победу не очень высоки.

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер в своём Twitter заявил о планах вручную пересчитать голоса, отданные избирателями на президентских выборах.

«Согласно закону, принятому штатом Джорджия в 2019 году, требуется провести вручную проверку для сокращения рисков, что означает повторный подсчёт голосов. Мы твёрдо намерены посчитать каждый избирательный бюллетень, отвечающий законным требованиям. Избиратели штата Джорджия заслуживают того, чтобы результаты выборов были точными и надёжными», — отметил Раффенспергер.

According to law Georgia passed in 2019-- Georgia is required have a state-wide hand Risk Limiting Audit (RLA), trigging a recount.



We are committed to counting every legal ballot. Georgia voters deserves accurate, secure results. We stand by our numbers. — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) November 11, 2020

Во время пресс-конференции он также подчеркнул, что во всём штате будет проведён повторный подсчёт голосов, отданных как за действующего президента США Дональда Трампа, так и за кандидата от демократов Джо Байдена.

«Учитывая небольшой разрыв, потребуется вручную полностью пересчитать все голоса в каждом округе», — приводит слова Раффенспергера CNBC.

По словам госсекретаря Джорджии, руководство штата будет сотрудничать с властями округов, чтобы завершить процедуру повторного подсчёта голосов к 20 ноября — сроку, когда должны быть утверждены результаты выборов по всему штату.

«Нам точно потребуется всё время, которое у нас осталось», — сказал он.

По данным американских СМИ, Байден опережает Трампа в Джорджии более чем на 14 тыс. голосов, притом что общее число проголосовавших в этом штате — около 5 млн человек.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы, по итогам которых победу, по данным СМИ, одержал Байден. Кандидат от демократов уже объявил себя избранным президентом Соединённых Штатов, пообещав оправдать возложенные на него надежды и быть «президентом для всех американцев», вне зависимости от того, голосовали они за него или нет.

Однако Дональд Трамп заявил, что его соперник «торопится незаслуженно выдать себя за победителя», поскольку не хочет, чтобы «правда вышла наружу». По словам главы Белого дома, «выборы ещё далеки от завершения».

Стоит отметить, что официальные результаты президентских выборов в США станут известны лишь после 14 декабря, когда за кандидатов в президенты проголосует коллегия выборщиков согласно результатам всенародного голосования. Впрочем, федеральных законов, обязывающих выборщиков отдавать голос за победителя в штате, который они представляют, нет.

Глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент США Джо Байден во время дебатов

AFP

© MORRY GASH / POOL

Борьба Трампа

Несмотря на задекларированную Байденом победу, Трамп также утверждает, что выигрывает выборы. Он сообщил о «сотнях тысяч голосов, которые нельзя было учитывать».

«Никто не хочет сообщать о том, что штаты Пенсильвания и Мичиган не допустили наших наблюдателей за выборами и/или подсчётом голосов ни на выборы, ни на подсчёт голосов. Из-за этого были учтены сотни тысяч голосов, которые нельзя было учитывать. Таким образом, я с лёгкостью выигрываю в обоих штатах», — написал действующий глава Белого дома в Twitter.

Nobody wants to report that Pennsylvania and Michigan didn’t allow our Poll Watchers and/or Vote Observers to Watch or Observe. This is responsible for hundreds of thousands of votes that should not be allowed to count. Therefore, I easily win both states. Report the News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

По словам американского лидера, он получил 72 млн голосов — «больше, чем любой действующий президент в истории США».

Ранее в официальном заявлении президент сообщил, что у его предвыборного штаба «есть обоснованные юридические претензии, которые могут выявить окончательного победителя». По словам Трампа, его штаб «приступит к рассмотрению дела в суде, с тем чтобы обеспечить полное соблюдение норм избирательного права и удостовериться, что президентом станет законный победитель».

«Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлён честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия», — сказал американский лидер.

Штаб Трампа подал иск в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте. Также штаб президента США подал иск и в штате Мичиган, сославшись на показания свидетелей о множественных нарушениях при подсчёте голосов. Судебный иск с требованием ко всем округам штата «отделить все бюллетени, прибывшие с опозданием, от всех законно поданных бюллетеней», был подан в Джорджии.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что выборы 2020 года сопровождались махинациями со стороны демократов. Так, в одном из своих постов в Twitter Трамп сообщил, что «десятки тысяч голосов, незаконно принятые после восьми часов вечера во вторник, в день выборов, в корне и запросто меняют результаты голосования в Пенсильвании и некоторых других штатах с небольшим разрывом между кандидатами».

«Отдельно хочу заметить, что наблюдателей в нарушение закона не допустили к процессу подсчёта сотен тысяч голосов...» — написал Трамп, подчеркнув, что «это также может повлиять на исход голосования во многих штатах, включая Пенсильванию».

Президент США также не исключил, что вернёт себе лидерство в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.

«Возможно, по мере продвижения наших судебных разбирательств этот отрыв вернётся», — отметил глава Белого дома в своём Twitter.

Большая печать президента США

Reuters

© Carlo Allegri

«Будут действовать оперативно»

Между тем, по мнению ряда политологов, до 14 декабря у избирательного штаба Трампа и его сторонников ещё остаётся время, чтобы оспорить результаты выборов в ключевых штатах в судебном порядке и повлиять на исход избирательного процесса.

«Штаб Трампа уже приводит доказательства того, что огромное количество бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и других колеблющихся штатах были нелегальными. Есть свидетельства очевидцев, видеозаписи, документальные подтверждения того, что во время голосования наблюдались фальсификации: в частности, некоторые бюллетени учитывались несколько раз, учитывались голоса мигрантов и даже так называемых «мёртвых душ». Были и такие случаи, когда бюллетени собирались нелегально и отдавались на участки», — отметил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

Впрочем, он затруднился спрогнозировать, каким будет исход дел, инициированных штабом Трампа, «поскольку прецедентов аннулирования тысяч голосов избирателей в США пока не было».

«Обычно в Соединённых Штатах пересчёт голосов — дело рутинное, раньше речь шла о сотнях голосов, которые у одного кандидата забирают, а другому добавляют», — пояснил эксперт.

При этом он предположил, что пересчёт бюллетеней вручную в Джорджии «может означать их проверку по базе данных».

«Таким образом, можно удостовериться, существует ли такой избиратель на самом деле, действительно ли он проживает в Джорджии и не является ли нелегальным мигрантом», — сказал аналитик.

Он также напомнил, что существует и другая стратегия пересчёта голосов.

«Когда бюллетеней слишком много и сложно понять в сжатые сроки, какие из них легальные, а какие нет, можно аннулировать все результаты на участках штата, куда не допускали наблюдателей Трампа. Например, если бы так поступили в Филадельфии — демократическом городе, то Байден вполне мог бы там проиграть, поскольку у него отнялось бы много голосов», — объяснил эксперт.

Тем не менее он считает, что судебные разбирательства и пересчёт голосов в ряде штатов «не могут гарантировать победу главе Белого дома».

«У Трампа де-факто не больше 232 выборщиков. В Джорджии 16 голосов выборщиков не сделают его лидером. Это будет всё равно меньше необходимых 270 голосов. Даже если ему удастся поменять результаты и в Пенсильвании, он получит 268 голосов выборщиков — этого для победы ему тоже не хватит. Нужен будет ещё один штат, то есть в совокупности Трамп за счёт судов должен будет добиться своей победы как минимум в трёх штатах. Однако такой сценарий не самый вероятный», — рассуждает аналитик.

Верховный суд

Reuters

© Leah Millis

Однако Трамп «в любом случае будет бороться до конца», говорит Дудаков.

«До 14 декабря у него ещё есть время. Вдруг всё же произойдёт чудо и Трампу удастся преодолеть разрыв. Однако при любом исходе судебных разбирательств и пересчёте голосов глава Белого дома будет стремиться продемонстрировать, что победа Байдена была не совсем легитимной. Думаю, действующий глава Белого дома обратится к выборщикам с призывом его поддержать. То, что они ответят на это положительно, тоже не очень вероятный сценарий, однако исключать его не стоит», — сказал эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, «команда Трампа будет использовать максимальные ресурсы, чтобы добиваться победы в судах».

«Республиканцы и Трамп настроены решительно и будут действовать очень оперативно. У Трампа хватит времени, чтобы задействовать суды по полной. При этом Байден своими заявлениями хочет показать, что точка невозврата пройдена и что республиканцам не стоит больше предпринимать какие-либо действия», — отметил Блохин в беседе с RT.

Блохин также спрогнозировал, что в результате пересчёта голосов «уверенные позиции Байдена могут пошатнуться».

«Он и его команда могут начать нервничать и делать ошибки. О его победе пока говорят только масс-медиа, официальных данных нет. А в совокупности с огромным количеством свидетельств о фальсификациях во время голосования всё это вполне может поставить под сомнение победу Байдена», — сообщил аналитик.

По словам Блохина, «судопроизводство и суды играют важную роль в США, поэтому исключать того, что ситуация может измениться, нельзя».