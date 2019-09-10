Трамп нашёл виноватых в бюджетном кризисе США: это отказавшиеся от гонки вооружений русские

Дональд Трамп назвал "виновных" в том, что США на четверть увеличили свои военные расходы, что в свою очередь вызвало в Америке бюджетный кризис. В первую очередь, полагает президент США, в этом виноваты русские, отказавшиеся от гонки вооружений.

"У нас нет выбора. Мы должны были перестроить наши войска с учетом всего, что творится сейчас,— Китай, Россия, радикальный ислам. Из-за всего, что происходит, мы должны были что-то сделать", - переводит ТАСС выступление президента США перед своими сторонниками в Северной Каролине.

Напомним, и Владимир Путин, и российский МИД, и военное командование РФ неоднократно заявляли об отказе от участия навязанной Соединёнными Штатами гонки вооружений. В Москве предпочли делать ставку на высокотехнологичное оружие и прорывные разработки, способные обеспечить обороноспособность страны без наращивания численности армии и объемов вооружений.

В то же время военные расходы США с 607 млрд долларов в год во время президентства Барака Обамы выросли до нынешних 716 млрд в год при том, что в 2020 году запланировано очередное скачкообразное увеличение финансирования.

Российский военный бюджет в в 15 раз меньше, чем бюджет Пентагона. В 2010 году соотношение составляло 1 к 10.