Трамп нашел управу на «караван мигрантов» из Мексики

Администрация Белого дома намерена ввести требование к просителям подавать заявление в пункте пропуска через границу. Таким образом, американские власти придумали своеобразную управу на «караван мигрантов» из Мексики, которые теперь не смогут подавать прошение о предоставлении убежища.

С таким предложением выступила а дминистрация президента США Дональда Трампа. Предлагается ограничить предоставление убежища всем незаконным мигрантам. Если такой документ будет подписан на высшем уровне, тогда большинство мексиканских мигрантов не смогут претендовать на убежище, как раньше.

По данным Reuters, в настоящее время беженцы из других стран могут запросить убежище на протяжении года после того, как прибудут в Соединенные Штаты. С новым законопроектом беженцы смогут оформить прошение только на КПП через границу.