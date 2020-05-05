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Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому

05 мая 2020, 07:10  •  36 • Украина
Москва, 4 мая. Планируемое назначение нового посла США на Украине демонстрирует недоверие к президенту страны Владимиру Зеленскому со стороны американского лидера Дональда Трампа. Такую точку зрения высказал глава центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.
На пост посла в Киеве Трамп выдвинул кандидатуру директора Европейского центра по исследованию вопросов безопасности Кита Дейтона.
«Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая прошлого года, когда была отозвана в Вашингтон Мари Йованович, запомнившаяся по истории со списком «неприкасаемых», который она передала Генпрокурору, и нелояльным отношением к президенту США», — отметил Муратов.
По его словам, возможно, американский президент решил плотнее заняться украинской проблематикой в силу приближающихся выборов и уже нашел замену Зеленскому.
«Экономико-политическая связка между его оппонентами-демократами и Киевом уже неоднократно всплывала в контексте скандальных разоблачений, однако своевременно вскрытые и опубличенные факты могут оказать существенное влияние на ход предвыборной гонки», — подчеркнул эксперт.
Общественник считает, что опытному Дейтону предстоит не только прекратить разграбление американской помощи, но и обнародовать доказательства преступлений семьи Байденов.
Выдвижение Дейтона бьет по рукам Зеленскому, поскольку наглядно показывает его неспособность бороться с коррупцией в стране.
Муратов уверен, что таким образом Вашингтон посылает в Киев сигнал о недовольстве действиями украинского правительства.
Автор: Валентин Иванов

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