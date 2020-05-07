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Трамп нарушил правила безопасности под песню "Живи и дай умереть"
07 мая 2020, 15:10 • 13 • В мире
Дональд Трамп нарушил правила безопасности на фоне коронавируса под символичную песню "Живи и дай умереть" от коллектива Guns N' Roses. Так, американский президент заявился на завод по изготовлению масок в Аризоне без маски.
Американский президент Дональд Трамп наведался на завод по изготовлению средств индивидуальной защиты в Аризоне без медицинской маски.
Правилами безопасности в условиях напряжённой эпидемиологической ситуации пренебрегли и остальные члены его делегации. Зато президент вместе с сопровождающими надел защитные очки.
Интернет-пользователи обратили внимание на музыку, которая раздавалась в цехах во время визита главы Белого дома. Кадры обхода, в частности, транслировал канал AFP.
"Очень символично" играла композиция коллектива Guns N' Roses "Live and Let Die" ("Живи и дай умереть"), заметили в Сети. Кроме того, можно было расслышать песню "The House of the Rising Sun" от группы The Animals.
Напомним, Соединённые Штаты с большим отрывом остаются лидером по количеству эпизодов коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано почти 1,25 млн случаев. В стране от COVID-19 умерло уже свыше 72 тыс. человек.
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