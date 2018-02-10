Трамп нарушил обещание и не обнародовал документ “по делу России”

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Трамп заблокировал публикацию записки демократов по “российскому делу”.

Стало известно о том, что президент США Дональд Трамп принял решение заблокировать публикацию служебной записки демократов. Речь идет о документе по так называемому российскому расследованию.

По данным Bloomberg, такой отказ от обнародования связан с тем, что там есть много "чувствительной информации", которая касается напрямую безопасности Соединенных Штатов.

Отметим, ранее говорилось о том, что Трамп обещал публикацию подобных документов. Напомним, что Москва неоднократно опровергала подобные обвинения - о попытках вмешательства в предвыборные кампании США.