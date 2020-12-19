Трамп напоследок решил уничтожить два последних островка США в России? Закрывают два консульства

Законодатели получили уведомление от Госдепа 10 декабря, но ему не было уделено особого внимания. Только после шумихи, разгоревшейся из-за очередного обвинения "русских хакеров" во взломе личных и рабочих компьютеров американских властей, информации придали огласку.

Закрыть собираются генеральное консульство во Владивостоке на постоянной основе и временно приостановить работу такого же учреждения в Екатеринбурге.

Агентство Associated Press сообщило, что причиной такого решения стало намерение Москвы уменьшить число американских дипломатов на территории России, о котором сообщалось ещё в 2017 году.

В результате единственным дипломатическим центром Штатов в России останется посольство в Москве. Трамп напоследок решил уничтожить два последних островка США в России? Вероятно, да, хотя сроки, когда это будет реализовано, ещё неизвестны. Уже подсчитана выгода от такого решения - экономия в 3,2 миллиона долларов в год.