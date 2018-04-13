Трамп нанесет по Сирии восемь ударов возмездия

Целью авиаударов США в Сирии могут стать восемь объектов. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, в списке возможных целей — два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы связанное с производством химического оружия.

Где конкретно находятся перечисленные объекты, собеседник телеканала уточнять не стал. Он добавил, что правительственная армия Сирии перебросила «значительную часть» своих ВВС на российские аэродромы «в надежде, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий в Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Трамп и его советники полагают, отмечало издание, что ответ должен быть более решительным, чем удар по военному аэродрому Шайрат в апреле 2017 года. «Советники уверены, что идентичная акция не окажет необходимого действия на Дамаск и не станет сдерживающим фактором», — указывала газета.

В четверг Дональд Трамп провел консультации со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики, но окончательного решения по Сирии не принял. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «мы продолжаем оценивать разведданные и проводить переговоры с нашими партнерами и союзниками». Она также добавила, что Трамп намерен обсудить ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй.

Впрочем, незадолго до этого Сандерс заверила, решение по ответной реакции США на события в Восточной Гуте будет принято «весьма скоро». Роль дедлайна здесь, надо думать, играет прибытие к берегам Сирии 8-й ударной авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». По мнению экспертов, это должно произойти в середине будущей недели.

Между тем, российские аналитики отмечают, что с военной точки зрения смысла в ударе по сирийским аэродромам нет никакого. Дамаск не располагает ударными возможностями, чтобы влиять на военную составляющую Вашингтона в регионе, и потому сирийские военные объекты не угрожают интересам США на Ближнем Востоке.

Тем более, нет смысла в ударе по аэродромам. Сирийские ВВС и без того достаточно слабы, и решающего вклада в изменение военной обстановки такие удары иметь не будут. Сейчас, когда основные формирования ИГИЛ* на территории Сирии уже разгромлены, решающую роль играют наземные войска — а они могут действовать вообще без поддержки авиации.

Зато удар по Сирии имеет политический смысл. Америку не интересует «классическая» военная победа. Ее цель — продемонстрировать бессилие России. Любой свой удар США будут интерпретировать как маленькую победу над российскими силами, которые не сумели ответить. В результате, Москва рискует оказаться в еще большей изоляции, причем с подтекстом, что ничего страшного русские собой не представляют.

— США ведут кампанию по нагнетанию страха, — считает военный эксперт Виктор Литовкин. — Вашингтон демонстрирует: он делает что хочет, и ударит по Сирии или нет — все должны ждать и дрожать. В рамки этой кампании вписываются и заявления Сары Сандерс, и утечки телеканала CNBC, и выдвижение ударной авианосной группы.

Вместе с тем, надо помнить, что Трамп называл коллег CNBC — телекомпанию CNN — поставщиком фейковых новостей. Поэтому нет никаких гарантий, что именно по восьми объектам, о которых рассказали американские телевизионщики, и будет нанесены удары.

«СП»: — Первая группа экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже прибыла в Сирию. Предполагается, уже в 14 апреля они начнут расследование мнимой химатаки в Думе. Может ли заключение этих специалистов стать для Трампа поводом либо вообще не проводить военную операцию в Сирии, либо ее отложить?

— Я считаю, США сделали такой мощный замах, что теперь должны подтвердить свои слова действиями. Вопрос только в том, какие объекты для ударов они выберут. На мой взгляд, это будут только те объекты, где гарантированно не будет российского военного присутствия.

Потому что самое страшное для США — задеть кого-то из российских военнослужащих.

«СП»: — 12 февраля директор ЦРУ Майк Помпео заявил в Сенате США, что «пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибло». По всей видимости, он имели в ввиду погибших в феврале в результате американских авиаударов в Сирии российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. Почему США не побоялись задеть их?

— ЧВК Вагнера не является официально признанным российским подразделением, которое защищает наше государство. РФ не отвечает за ЧВК — это наемники, которые, грубо говоря, лезут куда хотят.

Но российских военнослужащих в Сирии мы однозначно будем защищать. Об этом предупредил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов: при возникновении угрозы нашим военнослужащим на территории Сирии ответ будет не только по самим средствам поражения, но и по их носителям. Это прямое и недвусмысленное заявление.

США совершенно не нужно, чтобы по американским самолетам и кораблям был нанесен удар российскими ракетами. Думаю, они будут максимально избегать таких ситуаций.

«СП»: — Будем ли мы сбивать американские «Томагавки», летящие в сторону сирийских объектов?

— Нет, не будем. Прежде всего, у Сирии есть свои комплексы ПВО, такие как «Панцирь С-1» (СА-22) российского производства. Боевой модуль комплекса оснащен зенитными пушками и 12-ствольной пусковой установкой, ракеты которой несут 16-килограммовую боеголовку.

Недавно Сирия получила еще 40 таких комплексов, в дополнение к 27 уже имеющимся у нее на вооружении. Получается, на сегодня у сирийской армии почти 70 «Панцирей», которые прекрасно могут бороться с «Томагавками».

Американские крылатые ракеты летят с дозвуковой скоростью. Это значит, если КР будет обнаружена, «Панцирь С-1» ее обязательно собьет.

Кроме того, у Сирии есть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аналогичные системы, только более мощные, есть и у российской группировки. Надо думать, мы обязательно задействуем наши РЭБ, чтобы сбить с пути «Томагавки» и американские ударные беспилотники.

Но еще раз подчеркну: мы не заключали с Сирией контракта на ее защиту от США — только от террористов ИГИЛ. Поэтому добровольно влезать в военное противостояние с Америкой мы вряд ли станем.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.