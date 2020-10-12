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Трамп намерен заключить с Путиным ядерную сделку до выборов - СМИ

12 октября 2020, 09:40  •  91 • Политика
Дональд Трамп. Фото:Erin Scott/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В администрация Белого дома заявили, что смогли добиться диалога с РФ
Президент США Дональд Трамп намерен завершить со своим российским коллегой Владимиром Путиным заключение о ядерном соглашении в срок, который стал неожиданным для многих высокопоставленных лиц. Как отмечает источник, глава Соединенных Штатов пытается достигнуть намеченного результата перед самым началом президентской кампании, которая состоится в ноябре.
В настоящее время администрация Белого дома полагает, что смогла достигнуть результата после диалога главы Совбеза РФ Николая Патрушева и представителя нацбезопасности Штатов Роберта О’Брайена, который состоялся в Женеве еще в начале октября. Встреча стала толчком к дальнейшему обсуждению по СНВ.
Как отмечает Axious, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков намерен обсудить в Финляндии контроль по реализации соглашений с Маршаллом Биллингсли, представителем главы Соединенных Штатов.
Также источник утверждает, что, в случае, если РФ откажется от срочного заключения соглашения, новая сделка по СНВ может сорваться. По словам Биллингсли, Москва ответила согласием на предложение "немного подождать".
Ранее сенатор США Эдвард Марки выступил с предложением продлить действие СНВ-3 вместе с РФ, не привлекая к этому Пекин. Он отметил, что ядерный потенциал Китая отстает от американского и российского, и КНР неоднократно игнорировала призывы Штатов участвовать в сделке.

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