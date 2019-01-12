Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела
Немецкий политолог призвал Европу защититься ракетами США от "ядерной угроз...
Британские СМИ нашли "секретную нацистскую символику" в новом логотипе...
Томос, или туда и обратно
Главная / Политика

Трамп намерен поощрять визовым режимом приток "мозгов" в США

12 января 2019, 13:24  •  66 • Политика
Президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в визовом режиме страны, которые будут стимулировать пребывание высококвалифицированных специалистов. По его словам, получение ими виз скоро будет упрощено, что даст им возможность получать американское гражданство.
"Держатели визы H1-B могут быть уверены, что изменения, которые скоро грядут, упростят и обеспечат ваше пребывание в стране, включая потенциальный путь к гражданству", - написал Трамп в своем Twitter.
По словам президента США, руководство намерено поощрять "талантливых и хорошо подготовленных людей" работать в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 14:39
Зачем Абэ снова едет в Москву говорить о Курилах
11 января 2019, 17:54
Экс-мэр Смоленска Соваренко пожаловался на уволивших его депутатов в суд
12 января 2019, 00:24
В преддверии национальных дебатов Макрон напишет "письмо французам"
Загрузка...
11 января 2019, 17:54
Макрон отказался от поездки в Давос под предлогом "плотного графика"
11 января 2019, 14:39
"Могут перебросить в Черное море три миноносца": военный эксперт о "серой зоне", допускающей провокацию США
11 января 2019, 21:09
"Умишка не хватает": США не смогли создать свой гиперзвук и готовы его украсть, заявил Баранец
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
12 января 2019, 00:24
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их сам...
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукаш...
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние ...
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
09 января 2019, 20:09
В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин
06 января 2019, 13:54
«Никто не думает о реальных последствиях»: что ждёт Украину после объявления автокефалии новой церкви
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.