Трамп намерен поощрять визовым режимом приток "мозгов" в США

Президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в визовом режиме страны, которые будут стимулировать пребывание высококвалифицированных специалистов. По его словам, получение ими виз скоро будет упрощено, что даст им возможность получать американское гражданство.

"Держатели визы H1-B могут быть уверены, что изменения, которые скоро грядут, упростят и обеспечат ваше пребывание в стране, включая потенциальный путь к гражданству", - написал Трамп в своем Twitter.

По словам президента США, руководство намерено поощрять "талантливых и хорошо подготовленных людей" работать в стране.