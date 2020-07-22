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Трамп, наконец, призвал сограждан носить маски
22 июля 2020, 13:25 • 78 • В России
После длительного перерыва, связанного с нежеланием президента США общаться с то и дело критикующей его действия прессой, в Белом доме возобновились регулярные брифинги, в ходе которых руководство страны рассказывает о предпринятых им шагах в деле борьбы с COVID-19.
В ходе вчерашнего брифинга президент США Дональд Трамп впервые за все время призвал сограждан носить маски в случаях, когда соблюдение социальной дистанции затруднительно или невозможно. Он назвал ношение маски не только полезным, но и патриотичным действием.
Все предыдущие месяцы Трамп воздерживался от подобных просьб и рекомендаций, но позволял себе рассуждать о сомнительных способах борьбы с коронавирусом, например, путем приема антисептиков внутрь или дезактивации вируса разного рода световыми волнами.
Пока же США занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19, эпидемиологическая ситуация там не улучшается.
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