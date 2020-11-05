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Трамп накинулся на своего сторонника после проигрыша на выборах
05 ноября 2020, 13:05 • 181 • Политика
Победа Джо Байдена не на шутку взбесила республиканца
Дональд Трамп бурно отреагировал на сообщение о своем проигрыше на выборах, переданное Fox News. Поскольку телеканал принадлежит Руперту Мердоку, ему и досталось от главы Белого дома.
Нынешний президент позвонил своему стороннику и буквально орал на него в трубку. Его вывела из себя публикация данных по голосованию в Аризоне. Взбешенный Трамп потребовал, чтобы было выпущено опровержение, а неверные, по его мнению, данные с сайта сняли. Однако 89-летний медиамагнат не внял словам пока еще хозяина Овального кабинета, отмечает Vanity Fair.
В Аризоне было подсчитано 86% бюллетеней. По предварительным данным, которые выдал Fox News, за Трамп проголосовали 47,6% выборщиков, за Байдена – 51%. Этот регион дает претенденту 11 выборщиков, напоминает портал nbcnews.com.
Однако, по сведениям другого СМИ, глава Белого дома еще может победить. Разрыв между кандидатами невелик.
Согласно последней поступившей информации, кандидат-республиканец Джо Байдена получил 264 голоса выборщиков, демократ Дональд Трампа – 214. Чтобы победить, нужны 270. По четырем штатам, имеющим в целом 60 голосов, результаты пока не объявлены.
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