Трамп начинает строить цифровой вариант коммунистической утопии

Автор:

Мельников Михаил

Превентивные меры

Президент США Дональд Трамп выступил с требованием введения во всех штатах США смертной казни за убийства на почве ненависти (нетерпимости), а также призвал к немедленному приведению приговоров такого рода в исполнение. На фоне повторяющихся массовых расстрелов это вполне понятное желание, хотя, конечно, странно слышать его именно от Трампа, которого ещё никто не упрекал в излишней терпимости – тот ещё мастер поразжигать.

Но даже Трамп понимает, что лучше предотвратить преступление, чем наказать преступника. Поэтому он продолжает:

«Интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой, для совершения безумных поступков. Мы должны пролить свет на тёмные участки интернета и останавливать массовые убийства, прежде чем они будут совершены».

Реакция на события в Огайо и Техасе вполне понятна. Но предлагаемые Трампом меры вызывают недоумение даже у его сторонников:

Нужно разработать инструменты, способные выявлять тех лиц, которые собираются устроить массовый расстрел, до того как они начнут действовать. Мы должны реформировать свои законы, затрагивающие психическое здоровье, чтобы лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц, которые могут совершить акты насилия, а также чтобы гарантировать, что такие люди не только получают лечение, но и подвергаются лишению свободы, когда это необходимо.

Первое лицо государства призывает, таким образом, к введению пресловутой карательной психиатрии, причём доказательной базой опасности для общества станут посты в социальных сетях. Яркое выступление. После Адольфа Гитлера никто из вершителей судеб, пожалуй, и не высказывался столь радикально о зачистке общества от душевнобольных.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Так можно зайти очень далеко. У автора этих строк примерно 250 друзей в американской сети Facebook, практически все – лично знакомые. И в постах 15-20 из них, вполне разумных людей, периодически встречаются высказывания, которые вполне можно интерпретировать как призывы к насилию: что поделать, градус противостояния и в русском, и в земном обществах постепенно повышается. Однако в России, с её традиционным радикализмом высказываний, никому и не придёт в голову всерьёз заключить в сумасшедший дом, скажем, чрезмерно эмоциональных журналистов. В предлагаемой же Трампом системе они будут находиться под круглосуточным наблюдением.

Права душевнобольных – тема сложная и болезненная, о ней надо говорить отдельно. Но сама идея борьбы с преступностью через жёсткий полицейский контроль интернета весьма популярна; правда, несколько не вяжется с репутацией США как цитадели свободы.

Запомнить всё

В переводе с языка эмоций на практические действия Трамп предлагает Минюсту собирать высказывания в интернете, хранить их, анализировать машинным методом, а при тревожном сигнале искусственного интеллекта – вручную.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, какие данные уже сейчас хранятся в традиционном едином государственном досье на человека в сколько-нибудь развитых странах.

Прямо сейчас это внешность (фото), ФИО самого человека, его родителей, супругов и детей, дата рождения, номера ряда документов (паспорт, СНИЛС, медстраховка, права), сведения о доходах и имуществе, о местах проживания, учёбы и работы, о совершённых правонарушениях и преступлениях, о государственных наградах, где-то и о группе крови с резус-фактором.

На наших глазах к этому добавляются частные досье, в которые компании включают все государственные данные, до которых могут дотянуться, а также биометрию (скан радужки, отпечатки пальцев), кредитную историю, историю перемещений (спасибо смартфонам), а при наличии достаточных ресурсов – историю электронной почты, мессенджеров и бытовых разговоров, которые старательно слушают и конспектируют сервисы Apple, Google, «Яндекса» и китайских производителей. Нет никаких сомнений, что государство, в свою очередь, уже сейчас имеет неофициальный доступ к этому массиву информации, и постепенно он будет становиться официальным.

Теперь же, согласно требованию Трампа, к этому массиву должны добавиться посты и комментарии из социальных сетей, а по-хорошему и медицинская карта гражданина – надо же государству понимать степень его опасности, поэтому любой визит к психотерапевту должен быть учтён в надлежащих инстанциях. Размер данных о человеке, ранее исчислявшийся килобайтами, в обозримом будущем станет занимать гигабайты.

Это не либерализм. Это хуже

У нас часто называют цифровизацию всего и вся «либеральной» инициативой – на основании, вероятно, того, что поддерживают подобные проекты люди с репутацией «либералов», например глава Сбербанка Герман Греф. На самом деле нет ничего более далёкого от либерализма, liberalis, свободы, чем помещение индексов граждан в единую матрицу.

Г. Греф. Фото: www.globallookpress.com

Православный экономист Валентин Катасонов наглядно показывает, как человечество уходит от слова к цифре, от названия к перечислению:

Капитализм в начале XXI века себя почти полностью исчерпал. На смену ему идёт так называемое цифровое общество. А почему «цифровое»? Потому что управляться оно будет с помощью цифры как управляющего сигнала. Грядёт эра цифрократии. Это последняя страница человеческой земной истории. Это жесточайшая глобальная диктатура, которую можно образно назвать «электронно-банковским концлагерем».

К тому же сбор подробных до интимности сведений о человеке порождает невероятный простор для злоупотреблений. Мы живём в несовершенном мире, а вольная Россия с точки зрения цифровой безопасности несовершенна вдвойне. Если где-то появилась интересная база данных, её очень скоро можно будет купить на известных сайтах «тёмного интернета». И при определённом желании и расходах о вас можно будет узнать абсолютно всё.

Огромное количество людей будет страдать из-за ошибок, ибо автоматический сбор информации крайне опасен. Если некий телефонный номер распознан МВД как связанный, например, с наркодилерами, а вы звонили по нему три года назад, когда он принадлежал совершенно другим людям, вас просто не будут брать на работу в солидные компании (службы безопасности которых имеют доступ к подобным базам), и вы не сможете доказать свою «чистоту», потому что даже не узнаете причину отказа. И таких слабых мест – тысячи, поскольку персонального доброжелательного куратора к каждому гражданину не приставишь.

Сбор цифровых данных поставит крест и на попытках начать новую жизнь – кому не хотелось когда-то бросить постылые будни, уехать далеко, начать всё с чистого листа? Теперь ваше прошлое всегда остаётся с вами: это удобно, конечно, для поиска должников, но совершенно лишает людей права на реабилитацию, на пересмотр своего места в мире.

Утопия по Трампу

Теми или иными путями, но к этому идёт как западный мир, так и страны Юго-Восточной Азии. Разница лишь в том, что на Западе и, скажем, в Японии ваши данные формально остаются в руках корпораций, а в Китае вполне официально передаются правительству. Дональд Трамп, с болезненным интересом относящийся к действиям Пекина, готов перенять полезный для себя опыт. Характерно, что именно этот президент, с его успешным капиталистическим бэкграундом, осознал и сформулировал путь к дальнейшему росту прибылей корпораций под предлогом борьбы с терроризмом.

Это будет общество практически без преступности, где, как и мечтает Трамп, незаконные деяния будут пресекаться на этапе высказывания мнений или хотя бы намёков на мнения. Нет, условный Брейвик с лёгкостью закамуфлирует свои намерения, но малолетних психопатов действительно удастся изолировать заранее.

Это, вполне возможно, будет общество без бедности, ибо с полным знанием потребностей каждого гражданина вполне можно в той или иной мере их удовлетворять без особого ущерба для хозяев денег. Цифровой вариант коммунистической утопии, если угодно.

Фото: Nixx Photography/ Shutterstock.com

Это будет демократическое общество, где каждый имеющий право голоса будет получать достаточную информацию для того, чтобы проголосовать по велению своей совести и одновременно так, как это постановлено властью для текущего избирательного цикла.

Хотите ли вы жить в таком обществе? Вероятно, многие ответят «да», и к этому надо отнестись серьёзно. Никто не вправе отнять у человека демократическое право надеть себе колокольчик на шею и брести в ногу со своим стадом. Ревнители цифрового общества скажут на это, что и Иисус называл себя добрым пастырем, который радит об овцах своих.

Действительно, разницы никакой. Кроме того, что паства Иисуса – ради царства Божьего, а паства Мамоны – ради стабильных продаж корпораций и спокойного правления олигархических кланов. Сыну Божьему не было ровно никакого дела до того, кем человек был когда-то, – ему важно было лишь то, кем он является сейчас.

Единственной настоящей свободой человека является выбор пастыря.