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Трамп начинает строить цифровой вариант коммунистической утопии
06 августа 2019, 20:39 • 57 • В мире
Последние трагические события в США заставили Дональда Трампа обратить особое внимание на интернет. Страна, критиковавшая Россию и Китай за «несвободу интернета», начинает строительство цифрового тоталитаризма.
Автор:
Мельников Михаил
Превентивные меры
Президент США Дональд Трамп выступил с требованием введения во всех штатах США смертной казни за убийства на почве ненависти (нетерпимости), а также призвал к немедленному приведению приговоров такого рода в исполнение. На фоне повторяющихся массовых расстрелов это вполне понятное желание, хотя, конечно, странно слышать его именно от Трампа, которого ещё никто не упрекал в излишней терпимости – тот ещё мастер поразжигать.
Но даже Трамп понимает, что лучше предотвратить преступление, чем наказать преступника. Поэтому он продолжает:
«Интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой, для совершения безумных поступков. Мы должны пролить свет на тёмные участки интернета и останавливать массовые убийства, прежде чем они будут совершены».
Реакция на события в Огайо и Техасе вполне понятна. Но предлагаемые Трампом меры вызывают недоумение даже у его сторонников:
Первое лицо государства призывает, таким образом, к введению пресловутой карательной психиатрии, причём доказательной базой опасности для общества станут посты в социальных сетях. Яркое выступление. После Адольфа Гитлера никто из вершителей судеб, пожалуй, и не высказывался столь радикально о зачистке общества от душевнобольных.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Так можно зайти очень далеко. У автора этих строк примерно 250 друзей в американской сети Facebook, практически все – лично знакомые. И в постах 15-20 из них, вполне разумных людей, периодически встречаются высказывания, которые вполне можно интерпретировать как призывы к насилию: что поделать, градус противостояния и в русском, и в земном обществах постепенно повышается. Однако в России, с её традиционным радикализмом высказываний, никому и не придёт в голову всерьёз заключить в сумасшедший дом, скажем, чрезмерно эмоциональных журналистов. В предлагаемой же Трампом системе они будут находиться под круглосуточным наблюдением.
Права душевнобольных – тема сложная и болезненная, о ней надо говорить отдельно. Но сама идея борьбы с преступностью через жёсткий полицейский контроль интернета весьма популярна; правда, несколько не вяжется с репутацией США как цитадели свободы.
Запомнить всё
В переводе с языка эмоций на практические действия Трамп предлагает Минюсту собирать высказывания в интернете, хранить их, анализировать машинным методом, а при тревожном сигнале искусственного интеллекта – вручную.
Фото: www.globallookpress.com
Напомним, какие данные уже сейчас хранятся в традиционном едином государственном досье на человека в сколько-нибудь развитых странах.
Прямо сейчас это внешность (фото), ФИО самого человека, его родителей, супругов и детей, дата рождения, номера ряда документов (паспорт, СНИЛС, медстраховка, права), сведения о доходах и имуществе, о местах проживания, учёбы и работы, о совершённых правонарушениях и преступлениях, о государственных наградах, где-то и о группе крови с резус-фактором.
На наших глазах к этому добавляются частные досье, в которые компании включают все государственные данные, до которых могут дотянуться, а также биометрию (скан радужки, отпечатки пальцев), кредитную историю, историю перемещений (спасибо смартфонам), а при наличии достаточных ресурсов – историю электронной почты, мессенджеров и бытовых разговоров, которые старательно слушают и конспектируют сервисы Apple, Google, «Яндекса» и китайских производителей. Нет никаких сомнений, что государство, в свою очередь, уже сейчас имеет неофициальный доступ к этому массиву информации, и постепенно он будет становиться официальным.
Теперь же, согласно требованию Трампа, к этому массиву должны добавиться посты и комментарии из социальных сетей, а по-хорошему и медицинская карта гражданина – надо же государству понимать степень его опасности, поэтому любой визит к психотерапевту должен быть учтён в надлежащих инстанциях. Размер данных о человеке, ранее исчислявшийся килобайтами, в обозримом будущем станет занимать гигабайты.
Это не либерализм. Это хуже
У нас часто называют цифровизацию всего и вся «либеральной» инициативой – на основании, вероятно, того, что поддерживают подобные проекты люди с репутацией «либералов», например глава Сбербанка Герман Греф. На самом деле нет ничего более далёкого от либерализма, liberalis, свободы, чем помещение индексов граждан в единую матрицу.
Г. Греф. Фото: www.globallookpress.com
Православный экономист Валентин Катасонов наглядно показывает, как человечество уходит от слова к цифре, от названия к перечислению:
К тому же сбор подробных до интимности сведений о человеке порождает невероятный простор для злоупотреблений. Мы живём в несовершенном мире, а вольная Россия с точки зрения цифровой безопасности несовершенна вдвойне. Если где-то появилась интересная база данных, её очень скоро можно будет купить на известных сайтах «тёмного интернета». И при определённом желании и расходах о вас можно будет узнать абсолютно всё.
Огромное количество людей будет страдать из-за ошибок, ибо автоматический сбор информации крайне опасен. Если некий телефонный номер распознан МВД как связанный, например, с наркодилерами, а вы звонили по нему три года назад, когда он принадлежал совершенно другим людям, вас просто не будут брать на работу в солидные компании (службы безопасности которых имеют доступ к подобным базам), и вы не сможете доказать свою «чистоту», потому что даже не узнаете причину отказа. И таких слабых мест – тысячи, поскольку персонального доброжелательного куратора к каждому гражданину не приставишь.
Сбор цифровых данных поставит крест и на попытках начать новую жизнь – кому не хотелось когда-то бросить постылые будни, уехать далеко, начать всё с чистого листа? Теперь ваше прошлое всегда остаётся с вами: это удобно, конечно, для поиска должников, но совершенно лишает людей права на реабилитацию, на пересмотр своего места в мире.
Утопия по Трампу
Теми или иными путями, но к этому идёт как западный мир, так и страны Юго-Восточной Азии. Разница лишь в том, что на Западе и, скажем, в Японии ваши данные формально остаются в руках корпораций, а в Китае вполне официально передаются правительству. Дональд Трамп, с болезненным интересом относящийся к действиям Пекина, готов перенять полезный для себя опыт. Характерно, что именно этот президент, с его успешным капиталистическим бэкграундом, осознал и сформулировал путь к дальнейшему росту прибылей корпораций под предлогом борьбы с терроризмом.
Это будет общество практически без преступности, где, как и мечтает Трамп, незаконные деяния будут пресекаться на этапе высказывания мнений или хотя бы намёков на мнения. Нет, условный Брейвик с лёгкостью закамуфлирует свои намерения, но малолетних психопатов действительно удастся изолировать заранее.
Это, вполне возможно, будет общество без бедности, ибо с полным знанием потребностей каждого гражданина вполне можно в той или иной мере их удовлетворять без особого ущерба для хозяев денег. Цифровой вариант коммунистической утопии, если угодно.
Фото: Nixx Photography/ Shutterstock.com
Это будет демократическое общество, где каждый имеющий право голоса будет получать достаточную информацию для того, чтобы проголосовать по велению своей совести и одновременно так, как это постановлено властью для текущего избирательного цикла.
Хотите ли вы жить в таком обществе? Вероятно, многие ответят «да», и к этому надо отнестись серьёзно. Никто не вправе отнять у человека демократическое право надеть себе колокольчик на шею и брести в ногу со своим стадом. Ревнители цифрового общества скажут на это, что и Иисус называл себя добрым пастырем, который радит об овцах своих.
Действительно, разницы никакой. Кроме того, что паства Иисуса – ради царства Божьего, а паства Мамоны – ради стабильных продаж корпораций и спокойного правления олигархических кланов. Сыну Божьему не было ровно никакого дела до того, кем человек был когда-то, – ему важно было лишь то, кем он является сейчас.
Единственной настоящей свободой человека является выбор пастыря.
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