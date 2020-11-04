Трамп начинает и выигрывает? Президент США лидирует в штате Нью-Хэмпшир

Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, лидирует в голосовании в штате Нью-Хэмпшир. Победа в нём принесёт в копилку 4 голоса выборщиков из 538 возможных.

Особенность политической системы США заключается в том, что граждане голосуют на выборах президента США не за кандидата, а за выборщиков, которые, в свою очередь, отдают свои голоса за конкретных кандидатов. Однако, по установившимся правилам, выборщики от определённой партии отдают голоса за кандидата этой партии. При этом у каждого штата имеется своё количество голосов. Соответственно, победившая в штате партия отдаёт все эти голоса своему кандидату.

"Трамп пока лидирует в штате Нью-Хэмпшир. Штат даёт 4 голоса из 538 возможных", - сообщают американские СМИ.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США голосование проходит не только на участках, но и по почте. Из-за этого результаты плебисцита будут подсчитывать дольше обычного. Скорее всего, на это уйдёт несколько дней.

Трамп заявил, что Республиканская партия США на выборах идёт вперёд. По его словам, республиканцы лидируют даже в ключевых колеблющихся штатах - в том числе во Флориде, пишет Nation News.