Трамп начал борьбу с фальсификацией истории в стиле США: "Мы выиграли две прекрасные мировые войны"

Действующий президент США Дональд Трамп вновь сделал ряд громких заявлений, направленных против критиков со стороны оппонентов, Демократической партии и левых радикалов. В частности, он отказался переименовать военные базы "Форт Брэгг" и "Форт Роберт Ли", названные в честь выдающихся военачальников Конфедеративных Штатов Америки, чего требуют активисты в рамках борьбы с расизмом.

По мнению политика, подобные действия оскорбят память ветеранов и достижения страны. Более того, Трамп готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 год, если в него включат инициативу о переименовании.

"Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов", - подчеркнул он.

Отметим, что Штаты приняли участие в Первой мировой войны на её исходе, до этого сохраняя нейтралитет. Во Вторую мировую войну их вынудила вступить Япония, атаковавшая Пёрл-Харбор. Оба этих конфликта нельзя назвать "прекрасными", ибо они унесли жизни миллионов солдат и мирных жителей.