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Трамп начал борьбу с фальсификацией истории в стиле США: "Мы выиграли две прекрасные мировые войны"
20 июля 2020, 06:00 • 64 • Политика
Президент США Дональд Трамп начал борьбу с фальсификацией истории в американском стиле. Отвечая радикальным активистам, которые требуют переименовать военные базы Штатов в рамках борьбы с расизмом, политик заявил, что "мы выиграли две прекрасные мировые войны".
Действующий президент США Дональд Трамп вновь сделал ряд громких заявлений, направленных против критиков со стороны оппонентов, Демократической партии и левых радикалов. В частности, он отказался переименовать военные базы "Форт Брэгг" и "Форт Роберт Ли", названные в честь выдающихся военачальников Конфедеративных Штатов Америки, чего требуют активисты в рамках борьбы с расизмом.
По мнению политика, подобные действия оскорбят память ветеранов и достижения страны. Более того, Трамп готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 год, если в него включат инициативу о переименовании.
"Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов", - подчеркнул он.
Отметим, что Штаты приняли участие в Первой мировой войны на её исходе, до этого сохраняя нейтралитет. Во Вторую мировую войну их вынудила вступить Япония, атаковавшая Пёрл-Харбор. Оба этих конфликта нельзя назвать "прекрасными", ибо они унесли жизни миллионов солдат и мирных жителей.
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