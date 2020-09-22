Трамп на Генассамблее ООН потребовал наказания для Китая

Президент США Дональд Трамп, выступая на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, не преминул указать, кого он считает виновником пандемии коронавируса. Он пояснил, что именно Китай в первые дни якобы способствовал распространению заболевания.

Он заявил, что внутри страны власти КНР остановили перемещение граждан, но при этом позволили самолётам покидать страну и "заражать мир". По мнению Трампа, КНР следует привлечь к ответственности за подобные действия.

Отметим, что это не первые нападки Трампа на Китай из-за коронавируса. Трамп регулярно вбрасывает в СМИ аналогичные тезисы, а Пекин отвергает подобные обвинения.

Кроме того, американский лидер в своём обращении выразил уверенность, что на следующей сессии Генассамблеи ООН лидеры встретятся лично. По его словам, когда состоится очная встреча политиков, "это будет один из величайших годов в нашей истории и, честно, надеюсь, в истории мира".

Напомним, что в ноябре этого года в США состоятся президентские выборы.