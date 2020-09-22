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Главная / Политика

Трамп на Генассамблее ООН потребовал наказания для Китая

22 сентября 2020, 20:20  •  118 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп призвал Организацию Объединённых Наций привлечь к ответственности Китай за распространение коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Президент США Дональд Трамп, выступая на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, не преминул указать, кого он считает виновником пандемии коронавируса. Он пояснил, что именно Китай в первые дни якобы способствовал распространению заболевания.
Он заявил, что внутри страны власти КНР остановили перемещение граждан, но при этом позволили самолётам покидать страну и "заражать мир". По мнению Трампа, КНР следует привлечь к ответственности за подобные действия.
Отметим, что это не первые нападки Трампа на Китай из-за коронавируса. Трамп регулярно вбрасывает в СМИ аналогичные тезисы, а Пекин отвергает подобные обвинения.
Кроме того, американский лидер в своём обращении выразил уверенность, что на следующей сессии Генассамблеи ООН лидеры встретятся лично. По его словам, когда состоится очная встреча политиков, "это будет один из величайших годов в нашей истории и, честно, надеюсь, в истории мира".
Напомним, что в ноябре этого года в США состоятся президентские выборы.

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