Трамп на дебатах зашёл с крымского "козыря"

Последние предвыборные дебаты действующего президента США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена получились скандальными. Противники обменялись взаимными обвинениями, а глава Белого дома так и вовсе зашёл с крымского "козыря".

В частности, Трамп обвинил Байдена в том, что когда тот был вице-президентом при прежнем главе государства Бараке Обаме, то допустил присоединение полуострова к России и никак этому не помешал.

"Именно при нём Россия забрала себе часть Украины", - упрекнул соперника Трамп.

Он также огорошил наблюдавших за его дебатами с Байденом признанием о причине, побудившей его в первый раз баллотироваться на пост президента США в 2016 году. Действующий глава государства попрекнул и Байдена, и своего предшественника Обаму "плохой работой".