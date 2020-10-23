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Трамп на дебатах зашёл с крымского "козыря"

23 октября 2020, 13:25  •  150 • Политика
Президент США Дональд Трамп во время дебатов обвинил своего соперника Джо Байдена в том, что когда тот был вице-президентом при Бараке Обаме, допустил присоединение Крыма к России. "Плохо работали", - сделал вывод Трамп.
Последние предвыборные дебаты действующего президента США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена получились скандальными. Противники обменялись взаимными обвинениями, а глава Белого дома так и вовсе зашёл с крымского "козыря".
В частности, Трамп обвинил Байдена в том, что когда тот был вице-президентом при прежнем главе государства Бараке Обаме, то допустил присоединение полуострова к России и никак этому не помешал.
"Именно при нём Россия забрала себе часть Украины", - упрекнул соперника Трамп.
Он также огорошил наблюдавших за его дебатами с Байденом признанием о причине, побудившей его в первый раз баллотироваться на пост президента США в 2016 году. Действующий глава государства попрекнул и Байдена, и своего предшественника Обаму "плохой работой".

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