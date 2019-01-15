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Трамп может "назначить" нового президента Венесуэлы - CNN

15 января 2019, 22:39  •  48 • Политика
Глава США Дональд Трамп рассматривает возможность признания спикера парламента Венесуэлы президентом страны, сообщает CNN.
Президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы признать оппозиционного политика и спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо официальным президентом этой страны вместо легитимного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис отказался подтвердить или опровергнуть данную информацию. Тем не менее он заявил о том, что США поддерживают Хуана Гуайдо как председателя демократически избранной Национальной ассамблеи.
Напомним, что Вашингтон отказывается признавать легитимность законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на которого в 2018 году было совершено покушение с использованием дрона. Также лидер страны и его родственники находятся под санкциями США.

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