Трамп может передумать: США допустили новую войну в Сирии

США могут возобновить боевую операцию в Сирии – такое решение, по словам главы Госдепартамента Майка Помпео, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции в Сирии.

«Когда США отступают, приходит хаос», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что США «никогда не были оккупантами на Ближнем Востоке», передает ФАН.

Также Помпео заявил, что Пентагон продолжит наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке. Он пояснил, что США будут атаковать по мере появления целей.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами по коалиции для разгрома ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещена в России – «Газета.Ru»). Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие», — сказал глава Госдепа.

Между тем, издание The Washington Post писало, что курдские формирования и турецкая армия на территории Сирии возлагают надежды на Россию в решении проблем, которые возникли после резкого решения Трампа о полном выводе войск из региона, передает НСН.

По словам курдских источников, они уже обратились к российской стороне за помощью для заключения сделки с сирийским правительством.

Таким образом, курды пытаются предотвратить нападение со стороны турецких сил — такая угроза появляется в связи с уходом американских войск, отмечается в материале. Все это говорит о том, что положение России в Сирии закрепляется в качестве «доминирующего игрока в Сирии», пишет WP.

Один из крупнейших курдских лидеров, представитель партии «Демократический союз» Салех Муслим заявил WP, что Москва не брала на себя каких-либо обязательств поддержать стремление курдов заключить сделку с сирийским правительством.

«Мы передали нашу дорожную карту россиянам. Мы просто ждем решения», — сказал представитель курдов.

По словам Муслима, предложение курдов российской стороне позволяет сирийскому правительству восстановить суверенитет на всей территории, захваченной курдами с 2012 года, в обмен на предоставление автономии для курдов, позволив им продолжить самоуправление.

Чуть ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских военных не способствовало обеспечению безопасности ни в одной точке мира.По словам министра, если Соединенные Штаты покинут сирийскую территорию, это будет лучше для региона.

«Их присутствие в Сирии не позволило обеспечить чью-либо безопасность в стране», — сказал иранский дипломат.

При этом днем ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выражал сомнение в том, что США полностью уйдут из Сирии. По его словам, это связано с тем, что позиции сторонников сохранения противозаконного военного присутствия США в Сирии очень сильны. Он подчеркнул, что не знает, будет ли оно тайным или открытым.

«Но я не могу для себя представить в нынешней ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире и стремлением присутствовать везде, решать вопросы только на своих условиях, что вдруг США физически, полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии», — заключил российский дипломат.

В октябре прошлого года

министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за три года в Сирии при поддержке российских военных удалось полностью разгромить бандформирования ИГ.

«В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено более 87,5 тысячи террористов, освобождено 1411 поселений и более 95% сирийских территорий», — сказал военный.

По его словам, в ходе боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, сделано более 40 тысяч боевых вылетов.

Чуть ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков ИГ.

В середине декабря прошлого года президент США объявил о том, что американские военные покинут САР в ближайшее время. Трамп пояснил, что коалиция во главе с США разгромила боевиков ИГ, а это было единственной причиной, по которой американские вооруженные силы находились в стране. Американские СМИ сообщали, что для вывода войск численностью более 2 тыс. человек потребуется от 60 до 100 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в этой связи, что Москва не склонна переоценивать роль США в победе над ИГ. Он напомнил, что Россия — та страна, которая, в отличие от США, легитимно, по просьбе законных сирийских властей, оказывала содействие в освобождении Сирии от терроризма.