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Трамп многословно обозвал Болтона
18 июня 2020, 14:00 • 31 • Политика
Глава Белого дома эмоционально высказался в адрес бывшего советника
"Чокнутый", "лживый", "болван" – такими словами наградил президент США Дональд Трамп своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
"Злобный скучный дурак, который хотел только воевать", – написал Трамп в "Твиттер".
Глава Белого дома пояснил, что отправил Болтона в отставку, потому что тот "ни в чем не разбирался". При этом, будучи приближен к власти, говорил о Трампе только хорошее, а когда его уволили, начал врать и выдумывать истории, которые сейчас решил издать в "чрезвычайно нудной книге".
При этом в Белом доме настаивают, что Болтон нарушил подписку о неразглашении, выдав публике некоторые тайны.
Ранее стало известно, что в книге Болтона рассказывается, как Трамп обращался за поддержкой к главе Китая, передает "Свободная пресса".
Болтон лишился должности советника Трампа в сентябре 2019 года.
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