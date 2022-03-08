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Трамп-младший поднял на смех Байдена и украинскую пропаганду

08 марта 2022, 09:00  •  206 • Политика
Сын экс-президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший поднял на смех действующего президента Америки Джо Байдена и украинскую пропаганду.
Он выложил в Telegram коллаж, состоящий из четырёх фотографий.
Скриншот:Telegram/Donald Trump Jr
На первой изображён мифический украинский пилот-ас "Призрак Киева", который якобы установил рекорд по числу сбитых русских самолётов. Слухи о нём распускают украинские власти, не подтверждая свои рассказы никакими доказательствами.
На втором фото - украинский остров Змеиный, где, как утверждает украинская пропаганда, в боях с русским флотом погибли 13 пограничников. При этом Министерство обороны России утверждает, что все пограничники без боя сложили оружие и сдались.
На третьем снимке - украинская модель, участница конкурса красоты Miss Grand International-2015 Анастасия Ленна, которая позирует с оружием в руках. Это фото часто используют, чтобы вдохновить украинских солдат, хотя на самом деле оно было сделано до начала спецоперации России и в руках у Ленны - не боевое, а страйкбольное оружие.
На последней фотографии изображён президент США Джо Байден и ниже подпись - "81 млн проголосовавших". Дональд Трамп и его сторонники уверены, что Демократическая партия США вместе со своими последователями на прошлых выборах пошла на откровенный обман с подсчётом голосов, чтобы обеспечить победу Байдена.
Весь этот коллаж венчает надпись: "Вещи, которые никогда не происходили".

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