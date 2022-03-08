Трамп-младший поднял на смех Байдена и украинскую пропаганду

Сын экс-президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший поднял на смех действующего президента Америки Джо Байдена и украинскую пропаганду.

Он выложил в Telegram коллаж, состоящий из четырёх фотографий.

Скриншот:Telegram/Donald Trump Jr

На первой изображён мифический украинский пилот-ас "Призрак Киева", который якобы установил рекорд по числу сбитых русских самолётов. Слухи о нём распускают украинские власти, не подтверждая свои рассказы никакими доказательствами.

На втором фото - украинский остров Змеиный, где, как утверждает украинская пропаганда, в боях с русским флотом погибли 13 пограничников. При этом Министерство обороны России утверждает, что все пограничники без боя сложили оружие и сдались.

На третьем снимке - украинская модель, участница конкурса красоты Miss Grand International-2015 Анастасия Ленна, которая позирует с оружием в руках. Это фото часто используют, чтобы вдохновить украинских солдат, хотя на самом деле оно было сделано до начала спецоперации России и в руках у Ленны - не боевое, а страйкбольное оружие.

На последней фотографии изображён президент США Джо Байден и ниже подпись - "81 млн проголосовавших". Дональд Трамп и его сторонники уверены, что Демократическая партия США вместе со своими последователями на прошлых выборах пошла на откровенный обман с подсчётом голосов, чтобы обеспечить победу Байдена.

Весь этот коллаж венчает надпись: "Вещи, которые никогда не происходили".