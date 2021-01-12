Трамп лишился спонсора: В США умер миллиардер и противник легализации наркотиков Шелдон Адельсон

В США умер спонсор Дональда Трампа и игорный магнат Лас-Вегаса Шелдон Адельсон. О смерти 87-летнего миллиардера сообщила его жена Мириам Адельсон. По её словам, основатель сети казино умер у себя дома в Малибу от последствий продолжительной болезни.

Шелдон Адельсон был мировым лидером в игорном бизнесе. Также он являлся сторонником и спонсором Республиканской партии и лично спонсировал предвыборную кампанию Дональда Трампа. Кроме того, после смерти сына от передозировки наркотиками он стал активным противником легализации наркотических веществ.

С невыносимой болью я сообщаю о смерти моего мужа Шелдона Адельсона от последствий продолжительной болезни,

- гласит заявление вдовы.

Известно, что бизнесмен страдал от онкологического заболевания. У него была диагностирована лимфома. В январе болезнь обострилась, в связи с чем он был вынужден взять отпуск по состоянию здоровья, чтобы продолжить лечение.