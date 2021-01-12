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Трамп лишился спонсора: В США умер миллиардер и противник легализации наркотиков Шелдон Адельсон
12 января 2021, 22:05 • 100 • Политика
Умер основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон - миллиардер и один из спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа. Также игорный магнат известен своей борьбой с легализацией наркотиков в США.
В США умер спонсор Дональда Трампа и игорный магнат Лас-Вегаса Шелдон Адельсон. О смерти 87-летнего миллиардера сообщила его жена Мириам Адельсон. По её словам, основатель сети казино умер у себя дома в Малибу от последствий продолжительной болезни.
Шелдон Адельсон был мировым лидером в игорном бизнесе. Также он являлся сторонником и спонсором Республиканской партии и лично спонсировал предвыборную кампанию Дональда Трампа. Кроме того, после смерти сына от передозировки наркотиками он стал активным противником легализации наркотических веществ.
- гласит заявление вдовы.
Известно, что бизнесмен страдал от онкологического заболевания. У него была диагностирована лимфома. В январе болезнь обострилась, в связи с чем он был вынужден взять отпуск по состоянию здоровья, чтобы продолжить лечение.
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