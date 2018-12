Трамп лишился рождественских каникул: ″Отменил поездку во Флориду. Ждём помощи демократов″

″Некоторые из многих законопроектов, которые я сейчас подписываю в Овальном кабинете″, - фотографией с работы поделился в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Кадр сделан в Овальном кабинете в то время, пока глава государства ″разгребает завалы″ в виде огромной стопки скопившихся бумаг на подпись президенту.

Там же в соцсетях Трамп признался, что из-за проблем с правительством и демократами в частности он пока лишился рождественских каникул, поскольку ему пришлось отказаться от уже намеченной поездки во Флориду.

″Отменил мою поездку на президентском самолете во Флориду, пока мы ждем помощи демократов защитить Южную границу Америки!″, - пояснил глава Белого дома.

Ранее, напомним, Трамп намеревался провести рождественские каникулы в своем поместье "Мар-о-Лаго" в штате Флорида. Однако, из-за проблем с голосованием в Сенате США вынужден был задержаться.

Some of the many Bills that I am signing in the Oval Office right now. Cancelled my trip on Air Force One to Florida while we wait to see if the Democrats will help us to protect America’s Southern Border! pic.twitter.com/ws6LYhKcKl