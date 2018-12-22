Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС
«Радикализация электората»: как регионы Украины запрещают «русскоязычный культур...
Банки "обдирают" экономику и россиян (Crimsonalter)
В интернете оценили пост Порошенко об «украинском» Ан-225
Главная / Политика

Трамп лишился рождественских каникул: ″Отменил поездку во Флориду. Ждём помощи демократов″

22 декабря 2018, 10:09  •  131 • Политика
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter признался, что лишился пока рождественских каникул и ″отменил поездку во Флориду, пока мы ждем помощи демократов″. Свободное время глава государства потратил на ″разгребание завалов″ на работе - в Овальном кабинете подписывает кипу законопроектов.
″Некоторые из многих законопроектов, которые я сейчас подписываю в Овальном кабинете″, - фотографией с работы поделился в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Кадр сделан в Овальном кабинете в то время, пока глава государства ″разгребает завалы″ в виде огромной стопки скопившихся бумаг на подпись президенту.
Там же в соцсетях Трамп признался, что из-за проблем с правительством и демократами в частности он пока лишился рождественских каникул, поскольку ему пришлось отказаться от уже намеченной поездки во Флориду.
″Отменил мою поездку на президентском самолете во Флориду, пока мы ждем помощи демократов защитить Южную границу Америки!″, - пояснил глава Белого дома.
Ранее, напомним, Трамп намеревался провести рождественские каникулы в своем поместье "Мар-о-Лаго" в штате Флорида. Однако, из-за проблем с голосованием в Сенате США вынужден был задержаться.
Some of the many Bills that I am signing in the Oval Office right now. Cancelled my trip on Air Force One to Florida while we wait to see if the Democrats will help us to protect America’s Southern Border! pic.twitter.com/ws6LYhKcKl
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

131
Источник
Похожие новости
22 декабря 2018, 03:39
Найденные у ИГИЛ игрушки-взрывчатки пошли ещё с Афганской войны - Стариков
21 декабря 2018, 17:54
Путин вернул рассуждающего о ″цифре″ Медведева к реальной жизни
21 декабря 2018, 14:39
План "Флотилия свободы": США поддерживают новую провокацию Киева в Керченском проливе

21 декабря 2018, 21:09
Эксперт оценил "успешность" действий США в борьбе с "Северным потоком — 2"
21 декабря 2018, 21:09
"Зажёг" на депутатском корпоративе в Киеве, с утра объявил войну России - версия Поклонской
21 декабря 2018, 21:09
"России нужны информационные "Калибры", чтобы противостоять пропаганде Запада" - политолог-американист
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фр...
22 декабря 2018, 02:12
Мы будем четырёхконтинентальной державой
22 декабря 2018, 00:24
Монета Нацбанка Украины с изображением Севастополя стала предметом шуток в соцсетях -...
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС...
22 декабря 2018, 03:39
Московский мундеп Люся Штейн собирает деньги украинским нацистам (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
17 декабря 2018, 16:09
″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
21 декабря 2018, 17:54
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы"
17 декабря 2018, 19:24
"Медведь проснулся": Жесткие слова Лаврова означают возвращение сильной России, считает эксперт
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.