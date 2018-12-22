Трамп лишился рождественских каникул: ″Отменил поездку во Флориду. Ждём помощи демократов″

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter признался, что лишился пока рождественских каникул и ″отменил поездку во Флориду, пока мы ждем помощи демократов″. Свободное время глава государства потратил на ″разгребание завалов″ на работе - в Овальном кабинете подписывает кипу законопроектов.

″Некоторые из многих законопроектов, которые я сейчас подписываю в Овальном кабинете″, - фотографией с работы поделился в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Кадр сделан в Овальном кабинете в то время, пока глава государства ″разгребает завалы″ в виде огромной стопки скопившихся бумаг на подпись президенту.

Там же в соцсетях Трамп признался, что из-за проблем с правительством и демократами в частности он пока лишился рождественских каникул, поскольку ему пришлось отказаться от уже намеченной поездки во Флориду.

″Отменил мою поездку на президентском самолете во Флориду, пока мы ждем помощи демократов защитить Южную границу Америки!″, - пояснил глава Белого дома.

Ранее, напомним, Трамп намеревался провести рождественские каникулы в своем поместье "Мар-о-Лаго" в штате Флорида. Однако, из-за проблем с голосованием в Сенате США вынужден был задержаться.