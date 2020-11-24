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Трамп лишил Байдена шанса навести мосты с Россией - СМИ

24 ноября 2020, 16:30  •  57 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Глава Белого дома усердно портит жизнь преемнику
Действующий президент США Дональд Трамп скоро уйдет, но перед этим создаст множество трудностей Джо Байдену. К таким выводам пришли американские эксперты. В качестве доказательства они приводят Договор по открытому небу.
С 22 ноября 2020 г. США больше не являются участниками этого международного соглашения. Почти 18 лет 34 страны, в том числе США и Россия, могли беспрепятственно летать над территориями друг друга, отслеживая военную активность. Это позволяло сохранять взаимопонимание и безопасность. Но Трамп, следуя своему лозунгу "Америка прежде всего", вышел из Договора.
Мало того, что он сейчас поставил США в невыгодное положение – он лишил преемника возможности все исправить, приказав утилизовать ставшую ненужной авиатехнику.
"Трамп как можно больше усложняет Байдену его пребывание в Белом доме", – отмечает The Raw Story.
По данным СМИ США, ликвидация самолетов уже началась. Как поясняют источники, обслуживание ненужного авиапарка слишком дорого, поэтому технику продают союзникам или отправляют на металлолом.
Как написал репортер Майкл Гордон, "усложняя жизнь Байдену", Трамп идет на уничтожение самолетов.
Complicating Biden's options, the Trump administration is designating Open Skies aircraft "excess defense articles" and will "liquidate" the planes after leaving the treaty today. https://t.co/bonvPDeTPy
— Michael R. Gordon (@mgordonwsj) November 22, 2020
Это означает, что Вашингтон и Москва не скоро выйдут на прежний уровень сотрудничества, удерживающий мировую безопасность на хорошем уровне за счет прозрачности в военной сфере.
Ранее Москва напомнила партнерам по ДОН, что теперь они не имеют права передавать Вашингтону информацию, полученную в результате патрулирования. В Кремле высказали сожаление, что по милости американцев мир лишился еще одного важного соглашения, касающегося безопасности третьих стран.

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