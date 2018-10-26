Трамп лает, а Гондурас идёт. В США

Президент США Дональд Трамп готовится закрыть границу с Мексикой и отправить туда военный контингент, чтобы остановить потоки беженцев из стран Латинской Америки. Поможет ли это ему заработать вистов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс?

Автор:

Гасанов Камран

До промежуточных выборов остается меньше двух недель, а США стоят перед лицом серьезной проблемы. И не где-то там в Сирии, Афганистане, Ливии или Ираке, где убивают американских военных и послов, а у себя «на заднем дворе». Свыше 14 тысяч мигрантов из латиноамериканских стран, в основном из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, тянутся к южным границам Соединенных Штатов.

Американские блогеры снимают шокирующие сцены, как толпы убегающих от нищеты в своих странах беженцев прорывают заградительные барьеры на мексиканской границе. Ощущение, что это кадры осени 2015 года на австро-венгерской границе.

Мы знаем, что происходит, когда вы разрешаете нефильтрованную иммиграцию. И ничего хорошего из этого не выйдет. Пришедшие из других стран люди не разделяют ваши нормы, систему ценностей и ваш язык,

- жалуется автор блога Brave New World.

Эту же озабоченность выражает и Дональд Трамп, отметивший в Twitter, что среди мигрантов прячутся «уголовники и неизвестные жители из Ближнего Востока».