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Трамп лает, а Гондурас идёт. В США
26 октября 2018, 19:24 • 62 • В мире
Президент США Дональд Трамп готовится закрыть границу с Мексикой и отправить туда военный контингент, чтобы остановить потоки беженцев из стран Латинской Америки. Поможет ли это ему заработать вистов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс?
Автор:
Гасанов Камран
До промежуточных выборов остается меньше двух недель, а США стоят перед лицом серьезной проблемы. И не где-то там в Сирии, Афганистане, Ливии или Ираке, где убивают американских военных и послов, а у себя «на заднем дворе». Свыше 14 тысяч мигрантов из латиноамериканских стран, в основном из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, тянутся к южным границам Соединенных Штатов.
Американские блогеры снимают шокирующие сцены, как толпы убегающих от нищеты в своих странах беженцев прорывают заградительные барьеры на мексиканской границе. Ощущение, что это кадры осени 2015 года на австро-венгерской границе.
- жалуется автор блога Brave New World.
Эту же озабоченность выражает и Дональд Трамп, отметивший в Twitter, что среди мигрантов прячутся «уголовники и неизвестные жители из Ближнего Востока».
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