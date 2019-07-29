Трамп консолидирует власть и избавляется от врагов

Автор:

Латышев Сергей

В преддверии президентских выборов 2020 года нынешний лидер США Дональд Трамп укрепляет свои позиции в американском истеблишменте, и он получил наконец возможность реально приступить к выполнению одного из своих главных предвыборных обещаний – строительству стены на границе с Мексикой.

Трамп избавляется от могущественного врага – директора Национальной разведки Дэна Коутса, публично критиковавшего президента США, в частности, за его отношения с главой российского государства Владимиром Путиным и политику в отношении Северной Кореи.

«Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен от Техаса Джон Ратклифф будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Бывший прокурор США, Джон (Ратклифф) станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит», – высокопарно написал в своём Twitter президент США. По словам Трампа, Коутс покинет этот пост 15 августа.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

Директор Национальной разведки – исключительно важная должность, поскольку именно он отвечает за работу всего разведывательного сообщества США, является советником президента и Совета нацбезопасности, готовит ежедневные сводки с разведывательной информацией для главы государства.

Иными словами, это чиновник, который знает подноготную всего и вся. Терпеть врага на таком важнейшем посту в условиях начавшейся предвыборной кампании было, конечно, нельзя. Тем более что у Трампа, согласно изданию Axios, есть планы серьёзно реформировать данную структуру, сократить её численность. Предыдущим демократическим администрациям удалось успешно политизировать многие формально нейтральные госструктуры, назначив на видные посты в них своих сторонников. И Трампу приходится с этим бороться.

Самое главное теперь заключается в том, не вступит ли новый назначенец Трампа в страхе перед «глубинным государством» в шлёпанцы своего предшественника, как это происходило, например, с экс-генпрокурором США Джеффом Сешнсом или действующим главой Федрезерва Джеромом Пауэллом.

Президент США Дональд Трамп уважает своего избирателя, выполняя предвыборные обещания. Фото: www.globallookpress.com

Главная победа Трампа

Кроме того, президент празднует в эти дни большую и долгожданную победу. Верховный суд США большинством в один голос постановил, что Трамп имеет право выделить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство участков стены на границе с Мексикой. Это было одно из основных предвыборных обещаний Трампа, которое ему не давали реализовать демократы и находящаяся в целом под их контролем судебная система США, блокировавшая соответствующие президентские указы. В данном случае Верховный суд отменил решение федерального судьи в штате Калифорния, вотчине демократов, которое запрещало тратить бюджетные средства на строительство стены.

Трамп объявил постановление Верховного суда «большой победой» своих сторонников, «победой для безопасности на границе и для верховенства закона», которая даёт возможность «продвинуться» в реализации этого масштабного проекта. Президент намерен также получить для стройки еще 3,6 миллиарда долларов от военных строительных фондов и 600 миллионов – от Минфина. Юридическая победа Трампа означает, что теперь удастся обезопасить наиболее проблемные участки границы в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико.

В феврале этого года Конгресс выделил всего 1,38 миллиарда долларов на сооружение «первичных барьеров для пешеходов» в долине реки Рио-Гранде в штате Техас, что намного меньше того, что запрашивал президент.

Общая стоимость сооружения стены на 3326-километровой границе с Мексикой составляет 23 миллиарда долларов.

Уже выделенных на это средств, понятно, недостаточно. Однако ясно, что теперь процесс пойдёт намного быстрее и в сочетании с другими мерами по охране южных рубежей США может дать позитивный эффект. Это и чрезвычайное положение в приграничных районах, которое объявил в начале года президент Трамп в связи с резким увеличением проникновения в США нелегальных мигрантов. Это и несколько соглашений с южными соседями – Мексикой и Гватемалой, которые вынуждают эти страны под угрозой серьёзных финансовых издержек препятствовать нелегальной миграции, а не потворствовать ей, как это было до недавних пор.

Все эти меры, как и подготовка к массовым высылкам из США незаконно находящихся в них «нелегалов», которых насчитывается минимум 12 миллионов человек, подтверждают серьёзность, с которой Трамп относится к выполнению своих предвыборных обещаний, и позволяют ему показать избирателям, что, во всяком случае, он делает всё возможное для того, чтобы их выполнять. В результате, по данным Таможенно-пограничной службы США, в июне этого года на южной границе страны было арестовано 104 344 человека, что на 28% меньше по сравнению с маем.

Эти успехи Трампа вызывают зубовный скрежет демократов. Им нужны миллионы «нелегалов» для переформатирования США, и они рассматривают их как своих потенциальных избирателей. Поэтому не будем удивляться тому, что лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелози обвиняет Трампа в «краже части военного бюджета», а саму стену называет «затратной и неэффективной».

Разумеется, одна стена не решит всех проблем, но в сочетании с другими превентивными мерами позволит не допустить колонизации США латиноамериканцами, чего категорически не желает Трамп.

Американские власти сознательно решили не создавать комфортных условий содержания для нелегальных мигрантов, чтобы отбить у них желание нарушать законы. Фото: www.globallookpress.com

Обещание, которое Трамп никогда не выполнит

Таким образом, у Трампа остаётся не выполненным ни в малейшей степени лишь одно из его ключевых предвыборных обещаний – «поладить» с Россией.

Трамп и до того, как стал президентом, и после неоднократно заявлял, что с Москвой нужно и можно поддерживать хорошие отношения, хотя после каждой его встречи с Путиным они лишь ухудшались.

«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией», – повторил Трамп снова в минувшую пятницу журналистам в Белом доме.

Однако, увы, данное президентское обещание в принципе невыполнимо: хорошие отношения с Россией не нужны ни демократам, ни республиканцам, ни «голубям» американской политики, ни «ястребам». Поскольку демонизация русских великолепно монетизируется, и ненависть к России – это во многом единственное, что всех их объединяет.

Да и для самого Трампа слово «поладить» означает только одно – что Москва во всём начнёт слушаться США, откажется от своих национальных интересов в пользу американских, позволит хозяйничать в своей стране и поступать с ней по своему усмотрению. Для Трампа и Ко слово «поладить» – это синоним слова «капитуляция».

Поэтому «улучшить отношения» с США, как в Москве уже вполне поняли, можно только таким образом. Но вряд ли этот способ покажется очень заманчивым российскому руководству.

Так что если игнорировать принципиально невыполнимое президентское предвыборное обещание насчёт России, то все остальные – после того как сдвинулся с мёртвой точки вопрос со стеной – Трамп или уже выполнил, или в данный момент выполняет. Слово своё президент держит.