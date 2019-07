Трамп консолидирует власть и избавляется от врагов

В преддверии президентских выборов 2020 года нынешний лидер США Дональд Трамп укрепляет свои позиции в американском истеблишменте, и он получил наконец возможность реально приступить к выполнению одного из своих главных предвыборных обещаний – строительству стены на границе с Мексикой.

Трамп избавляется от могущественного врага – директора Национальной разведки Дэна Коутса, публично критиковавшего президента США, в частности, за его отношения с главой российского государства Владимиром Путиным и политику в отношении Северной Кореи.

«Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен от Техаса Джон Ратклифф будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Бывший прокурор США, Джон (Ратклифф) станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит», – высокопарно написал в своём Twitter президент США. По словам Трампа, Коутс покинет этот пост 15 августа.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....