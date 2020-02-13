Трамп хочет создать «сильнейшие в мире ядерные силы»

Продление Договора СНВ-3 от 8 апреля 2010 года маловероятно

10 февраля Белый дом опубликовал бюджетное предложение на 2021 финансовый год в размере 4,8 триллиона долларов. Окончательные бюджеты в США принимаются конгрессом, и бюджетные запросы – это ещё не реальные федеральные расходы, но представление о приоритетах политики администрации Трампа бюджетное предложение даёт.

В первую очередь комментаторы отмечают намерение администрации сократить финансирование программ социальной защиты и увеличить расходы на военные цели.

Предложенный бюджет предусматривает увеличение военных расходов на 0,3% и снижение невоенных расходов на 5%. Расходы Пентагона на следующий финансовый год запланированы самые большие, какие когда-либо предлагались правительством США. Как заявил Трамп, «у нас будет очень хороший бюджет с очень мощным военным бюджетом, потому что у нас нет выбора».

Действительно ли у США «нет выбора»?

Конгрессу предложено согласиться с расходами на национальную безопасность в следующем финансовом году (начинается в октябре 2020 года) в размере 740,5 млрд долл., из которых 705,4 млрд долл. предназначено для министерства обороны. Приоритетом Пентагона должна стать подготовка к противостоянию с Россией и Китаем.

Наиболее заметный рост расходов запланирован в области создания новых видов ядерного оружия. Предлагается отпустить больше денег не только министерству обороны, но и агентству министерства энергетики, отвечающему за управление ядерными боеголовками (NNSA). В совокупности Трамп хочет почти 44 млрд долл. на программы расширения ядерного арсенала. Из них на модернизацию ядерного компонента вооружённых сил Пентагону предлагается выделить 28,9 млрд долл. (увеличение по сравнению с предыдущим финансовым годом на 18%).

Основные (запланированные) статьи расходов Пентагона – совершенствование командования, управления и связи в ядерных силах (7 млрд); завершение разработки нового ударного бомбардировщика дальнего действия B-21 (2,8 млрд), постройка первого ракетного подводного крейсера стратегического назначения нового класса «Колумбия» (4,4 млрд). Планируется также завершить доработку перспективной крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности (5 млрд) и продолжить модернизацию межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (1,5 млрд).

Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA) опубликовало свою часть бюджетного запроса президента на 2021 финансовый год, где предусмотрено 19%-ное увеличение расходов, значительную часть которых (15,6 млрд) предлагается выделить на программы создания ядерного оружия. Помимо модификации имеющихся ядерных боеголовок, выделяются деньги на создание новых боеголовок W93 для баллистических ракет подводного базирования Trident II D5 (3,1 млрд долл). Потребуются испытания нового ядерного боеприпаса, вот в Белом доме и спешат объявить об отказе присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA) занимается производством и оснащением ядерных боеголовок

В представленном бюджете предусмотрено и размещение оружия, не исключая ядерного, в космическом пространстве. Впервые стремление к военному доминированию в космосе заложено в бюджете отдельной строкой для созданных в декабре 2019 года Космических сил США (ранее финансирование на эти цели проходило через ВВС). Расходы космических сил предусмотрены в размере 15,4 млрд долл.

В Москве стремление США превратить космос в арену военного противостояния считают крайне опасным.

Милитаризация космоса, планы расширения американского ядерного потенциала лишь дестабилизируют международный баланс сил. Стремление администрации Трампа к достижению глобального ядерного превосходства налицо; правда, есть мнение, что администрация поставила перед Пентагоном и министерством энергетики такие задачи, что вряд ли они будут выполнены в соответствии с графиком, предусмотренным бюджетным планом.

Многое зависит от того, примут ли США и Россия решение о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Выступая в аналитическом центре Атлантического совета 11 февраля, советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен подтвердил намерения Вашингтона вести переговоры с Москвой по данному вопросу, но Трамп предупредил, что он пойдёт на продление СНВ-3 только в том случае, если к Договору присоединится Китай. Заявление странное. Зачем подключать к переговорам Китай, если на них не приглашаются такие ядерные державы, союзники США по НАТО, как Великобритания и Франция?

Американская настойчивость в отношении Китая воспринимается как преднамеренное выдвижение американской стороной неприемлемых условий для продления Договора СНВ-3.

Пока вопрос остаётся открытым, но подготовленный в администрации США проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, скорее, посылает сигнал о том, что продление договора СНВ-3 маловероятно.