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Трамп хочет советоваться со мной по прямой линии - президент Казахстана Назарбаев
29 декабря 2018, 01:24 • 50 • Политика
Назарбаев заявил о желании Трампа советоваться по прямой телефонной связи. Глава Казахстана добавил, что работы по установке прямой телефонной связи между ним и президентом США уже идут.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о желании главы США Дональда Трампа создать прямую телефонную линию между двумя странами. Подробности сообщает "Интерфакс-Казахстан".
Информация о прямой линии всплыла во время интервью, в котором казахстанский лидер рассказал подробности своей поездки в Вашингтон в январе 2018 года. По словам Назарбаева, он договорился с Трампом о расширении стратегических отношений и сотрудничества, а также о проведении прямой телефонной линии между Вашингтоном и Астаной.
Глава Казахстана добавил, что работы по установке прямой телефонной связи между ним и президентом США уже идут.
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