Трамп хочет советоваться со мной по прямой линии - президент Казахстана Назарбаев

Назарбаев заявил о желании Трампа советоваться по прямой телефонной связи. Глава Казахстана добавил, что работы по установке прямой телефонной связи между ним и президентом США уже идут.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о желании главы США Дональда Трампа создать прямую телефонную линию между двумя странами. Подробности сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Информация о прямой линии всплыла во время интервью, в котором казахстанский лидер рассказал подробности своей поездки в Вашингтон в январе 2018 года. По словам Назарбаева, он договорился с Трампом о расширении стратегических отношений и сотрудничества, а также о проведении прямой телефонной линии между Вашингтоном и Астаной.

"Он (Дональд Трамп) хочет советоваться по вопросам этого (центральноазиатского) региона со мной", - цитирует издание слова Назарбаева.

Глава Казахстана добавил, что работы по установке прямой телефонной связи между ним и президентом США уже идут.