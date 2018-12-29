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Трамп хочет советоваться со мной по прямой линии - президент Казахстана Назарбаев

29 декабря 2018, 01:24  •  50 • Политика
Назарбаев заявил о желании Трампа советоваться по прямой телефонной связи. Глава Казахстана добавил, что работы по установке прямой телефонной связи между ним и президентом США уже идут.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о желании главы США Дональда Трампа создать прямую телефонную линию между двумя странами. Подробности сообщает "Интерфакс-Казахстан".
Информация о прямой линии всплыла во время интервью, в котором казахстанский лидер рассказал подробности своей поездки в Вашингтон в январе 2018 года. По словам Назарбаева, он договорился с Трампом о расширении стратегических отношений и сотрудничества, а также о проведении прямой телефонной линии между Вашингтоном и Астаной.
"Он (Дональд Трамп) хочет советоваться по вопросам этого (центральноазиатского) региона со мной", - цитирует издание слова Назарбаева.
Глава Казахстана добавил, что работы по установке прямой телефонной связи между ним и президентом США уже идут.

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