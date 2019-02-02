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Трамп хочет "спасти свою шкуру" с помощью войны в Венесуэле - постпред в ООН
02 февраля 2019, 10:24 • 74 • Политика
Президент США Дональд Трамп намерен развязать войну с целью колонизации Венесуэлы путём военного переворота, чтобы "спасти свою шкуру", заявил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.
По его словам, готовящаяся президентом США Дональдом Трампом реколонизация является планом военного вторжения США в Венесуэлу. "Это событие, которое ранее никогда не видели в истории нашей страны", - написал Монкада в своей статье на сайте правительства.
Пришло время предупредить о следующем шаге администрации Трампа, которым является военное вторжение, заявил он. По его словам, Трамп собирается с помощью военных вторгнуться на территорию страны.
"Мы должны не допустить, чтобы Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которой он хочет спасти свою шкуру", - заявил постпред.
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