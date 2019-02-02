Трамп хочет "спасти свою шкуру" с помощью войны в Венесуэле - постпред в ООН

Президент США Дональд Трамп намерен развязать войну с целью колонизации Венесуэлы путём военного переворота, чтобы "спасти свою шкуру", заявил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.

По его словам, готовящаяся президентом США Дональдом Трампом реколонизация является планом военного вторжения США в Венесуэлу. "Это событие, которое ранее никогда не видели в истории нашей страны", - написал Монкада в своей статье на сайте правительства.

Пришло время предупредить о следующем шаге администрации Трампа, которым является военное вторжение, заявил он. По его словам, Трамп собирается с помощью военных вторгнуться на территорию страны.

"Мы должны не допустить, чтобы Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которой он хочет спасти свою шкуру", - заявил постпред.