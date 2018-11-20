Трамп хочет объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма - WP

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить Венесуэлу страной, спонсирующей террористическую деятельность, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В частности, издание говорит, что если ведомство все же примет такое решение, то тогда оно включит Венесуэлу в ряд таких стран, как Иран, КНДР, Судан и Сирия. Такую позицию сейчас активно поддерживают несколько сенаторов-республиканцев.

Как пишет издание, политики считают, что Венесуэла может быть связана с ливанским движением «Хезболла», а также леворадикальной повстанческой группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии».