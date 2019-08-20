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Трамп хочет назначить послом в России заместителя госсекретаря США - NYT
20 августа 2019, 22:39 • 12 • Политика
Вместо уходящего в отставку Джона Хантсмана пост посла США в России может занять первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. О таком желании президента США Дональда Трампа сообщила во вторник газета The New York Times.
Издание отмечает, что эту информацию подтвердил источник в Белом доме. В публикации сообщается о том, что Салливану потребуется одобрение американских законодателей.
Ранее несколько центральных американских СМИ сообщали о том, что новым послом США в России, скорее всего, будет американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн. Однако их прогнозы и "инсайдерская информация" не подтвердились.
Известно, что Салливан - юрист по профессии, доктор права. Замгоссекретаря США - с мая 2017 года, с 2010 по 2016 год был главой специального правительственного комитета США по налаживанию экономических отношений с Ираком.
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