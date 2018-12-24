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Трамп капитулировал в новой холодной войне США с Россией - американские СМИ
24 декабря 2018, 01:09 • 42 • Политика
Американские СМИ объявили о поражении США в новой холодной войне с Россией и обвинили во всём президента Дональда Трампа. Речь идёт о выводе американских войск из Сирии.
Президент США Дональд Трамп впустую растратил огромные силы и ресурсы Вашингтона, которые были направлены на развал Советского Союза и "сдерживание России". Об этом написала обозреватель The Washington Post Дана Милбанк, комментируя вывод американских войск из Сирии.
Трампу ставят в вину, что выводом американских войск из Сирии он бросил курдов на съедение Турции, изолировал Израиль, а также выдал России и Ирану "карт-бланш" на Ближнем Востоке. Также издание критикует американского президента за то, что он рассорился с европейскими лидерами, внес раскол в НАТО, а также ослабил своими действиями Всемирную торговую организацию.
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