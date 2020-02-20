Трамп как корень русофобии

Всплеск антироссийских настроений на Западе имеет ряд причин. В частности, он связан с президентством Дональда Трампа в США и с приоритетом экономики в отношениях с Прибалтикой.

Эксперты рассказали о факторах, которые, по их мнению, являются причинами всплеска на Западе антироссийских настроений.

Русофобия в западных государствах связана, в частности, с президентством в США Дональда Трампа. Такое мнение прозвучало в рамках круглого стола, темой которого стала проблема русофобии в мире.

Кандидат политических наук, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Борисова считает, что русофобию в Соединенных Штатах можно условно разделить на два периода. Первым из них является время после окончания «холодной войны», то есть 1990-е годы. Второй период начался после украинского кризиса в 2014 году и якобы совершенного Россией вмешательства в американские выборы в 2016 году, указывает эксперт.

Борисова поясняет, что после распада СССР Штаты потеряли идеологического противника, однако, Россия не перестала являться для государства противником. Она считает, что текущая ситуация в мире частично является следствием «холодной войны».

Говоря о втором указанном Борисовой периоде всплеска антироссийских настроений, она заявила, что воссоединение России и Крыма, которое произошло почти шесть лет назад, стало весьма серьезной геополитической заявкой, цитирует эксперта РИА Новости. Специалист выразила мнение, что США лишились уникального права на применение силы, которое до этого момента оставалось в глобальной политике лишь за Вашингтоном. События, связанные с присоединением Крыма, и сирийский кризис 2015 года продемонстрировали утрату Штатами этого универсального мандата, что и спровоцировало столь жесткую реакцию западных государств.

Что же касается вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, в котором бездоказательно обвиняют Россию, то оно стало лишь последним штрихом в формировании волны русофобии.

Тем не менее, эксперт придерживается мнения, что на самом деле антироссийские настроения в Америке не настолько сильны, как это транслируется России. Александра Борисова считает, что русофобия выражается лишь в информационном пространстве. На деле же примерно четверть жителей США, как и прежде, положительно относятся к России и ее гражданам, указывает она.

Аналитик-американист, журналист Михаил Таратута выразил согласие с озвученной Борисовой позицией относительно значения событий 2014 года. Однако, по его мнению, второй период волны русофобии берет начало все же несколькими годами ранее – в 2007 году, когда российский президент Владимир Путин заявил о желании России тоже играть какую-то роль. Амбициозная мюнхенская речь российского лидера стала поводом для настороженности по отношению к России, после чего напряжение между РФ и Западом стало нарастать.

Причем здесь Трамп?

Что же касается якобы осуществленного Москвой вмешательства в американские выборы, то до 2016 года России не отводилось особого места в сознании американцев, утверждает Таратута. Однако претендующий на пост президента США Дональд Трамп, который, к слову, для многих на тот момент являлся неприемлемым кандидатом, высказал предположение о том, что русские хакеры могут подсказать место нахождения писем со взломанного сервера Демпартии. Согласно рассуждениям журналиста, теперь уже президент США сам подсказал демократам направление для борьбы с Россией, хотя одновременно с этим выступал за налаживание отношений между державами.

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Озвученное же Трампом предположение было использовано как оружие против него самого, после чего России была отведена роль инструмента борьбы с нежеланным президентом, указывает эксперт.

Такой ход рассуждений позволяет сделать вывод о том, что антироссийские настроения в США связаны именно с войной, которая ведется в государстве с Трампом. Между тем, аналитик сомневается, что волна русофобии стихнет после ухода Дональда Трампа с занимаемого им поста, поскольку за Россией уже закрепился статус противника Соединенных Штатов.

Пассивная Россия

Еще одной локацией антироссийских настроений являются государства, которые ранее входили в состав СССР. В частности, речь идет о Прибалтике, отмечает заместитель главы Института стран СНГ Александра Докучаева. Говоря о причинах роста волны русофобии здесь, эксперт указала на пассивность позиции России в отношении антироссийских проявлений в этих государствах. Докучаева придерживается мнения, что если бы Москва ставила свои экономические взаимоотношения с странами Балтии в зависимость от их политического курса (в частности, в отношении россиян), то русофобия не достигла бы тех масштабов, которые можно наблюдать на сегодняшний день.

Тем не менее, Россия никогда не выдвигала в качестве условий для подписания каких-либо соглашений между государствами требование соблюдать права русскоязычного населения Прибалтики, уточнила Докучаева. Такая пассивность, по ее словам приводит, к дальнейшему росту антироссийских настроений, от чего страдают, в первую очередь, русские люди, живущие на территории этих государств.